宅配上「指定送貨時間」真的有用？知情人曝真相：瘋了嗎
宅配上「指定送貨時間」真的有用？知情人曝真相：瘋了嗎
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 13:33:27
網路購物十分便利，民眾僅需在家動動手指上網，就可以將想要的商品購買回家，而除了郵寄、超商取件，不少人也會選用「宅配」運送到府。對此，就有網友在PTT八卦版提到，宅配上的指定送貨時間是否真的有用？貼文意外釣出一票苦主直呼「參考用」，也有知情人曝背後真相。
原PO表示，現在宅配都會給顧客選擇想要配達的時間，「讓你選要平日還周末，上午還是下午，甚至有的還有晚上」，卻提到「但往往都會在意料之外的時間來，像是明明寫周末，就會在你平日上班的時候接到電話，問你在不在家，不在家就說明天再送」，崩潰直呼「啊可是明天還是平日啊！還是要上班捏，這樣還不是收不了貨」，反問「宅配上的指定時間真的有用嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「通常都會延後半天才來」、「參考用」、「台北市理論上是照時段的，沒來就是隔天」、「沒什麼用，明明標下午，司機會說他下午不在這區」、「基本上我覺得沒用，已經遇過好幾次選下班時間收，但一兩點就給你送來」。不過，有知情網友透露「不管哪間都一樣，每天司機要跑上百件貨，一定都按照自己的路線，不然每個都要指定，送到天亮也送不完，有管理員一定都丟管理員」、「決定權不是你」、「要配合全世界人的時間怎麼送得完，瘋了嗎」、「因為有一大堆貨要送」。（編輯：賴詠璿）