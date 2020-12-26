逛耶誕城「妹主動牽手」！男羞喊：她滿漂亮　結局全笑翻

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逛耶誕城「妹主動牽手」！男羞喊：她滿漂亮　結局全笑翻

編輯中心/綜合報導

2020-12-26 15:31:40

夢幻音樂盒耶誕樹
▲原PO在耶誕城遇到正妹主動牽手，真相曝光全笑翻。（圖／記者康子仁攝）
每年聖誕節前總是人潮爆滿的「新北耶誕城」，今年受到新冠肺炎台灣本土病例影響，在22日緊急喊卡，宣布停止耶誕城內所有戶外集會型活動。而有網友在《Dcard》分享今年在新北耶誕城遭遇的趣事，他在耶誕城內遇到陌生女子主動牽手，害羞表示「她真的蠻漂亮的」，豈料真相曝光讓全場網友紛紛笑翻。
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原PO表示，新北耶誕城人很多，「那時候我正好拍完那面有動畫的大樓，準備走回去的時候，我想說怎麼有人一直靠我越來越近」，但他當下沒有多想，因為耶誕城本來人就很多，有一些碰撞都很正常。
但就在這個時候，走在原PO旁邊的一名陌生女子，突然就牽起他的手，原PO驚慌表示「我整個嚇到！想說哇X！來個耶誕城而已，就被女生牽手」，當下還驚魂未定，第一個反就是馬上把手抽了起來，才發現原來是那個女生本來要牽自己的男朋友，由於人潮過於擁擠，竟沒有發現牽的不是自己的男朋友，還是等到原PO抽手時，她才發現牽錯人，道歉後趕緊回去找她男朋友。

▲原PO在耶誕城遇到正妹主動牽手，真相曝光全笑翻。圖中人物與內文無關。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO在耶誕城遇到正妹主動牽手，真相曝光全笑翻。圖中人物與內文無關。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO笑稱「我想她男朋友知道的話，一定會不知道該哭還是該笑吧？怎麽還會有牽錯另一半的問題啦！」貼文立刻讓全場網友笑翻，紛紛回應「她一定尷尬死」、「愛情來得太快，就像龍捲風」、「你錯失了這個機會」；文章也意外釣出一票網友共鳴「我好像也幹過這種蠢事，在夜市走太快，要回頭牽男友牽到別的男生，我以為我男友跟在我旁邊，嚇都快嚇死，還好對方旁邊沒有女友，我男友一臉問號的在後面瞪我」、「我在夜市牽過別人的爸爸，回頭才發現他一臉震驚看著我」、「我媽之前去水族館因為太暗也認錯老公」、「小事吧，我還有摸錯屁股過」、「我有一年也牽錯，男友站在旁邊笑還不跟我說」。

事後，原PO也笑稱「她真的蠻漂亮的啊！」逗趣表示本次遭遇是聖誕老公公發禮物了，並且透露「哈哈哈我當下也有道歉，但是想說『欸！不是她先牽我的嘛』」。（編輯：賴詠璿）
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