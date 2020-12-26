逛耶誕城「妹主動牽手」！男羞喊：她滿漂亮　結局全笑翻

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但就在這個時候，走在原PO旁邊的一名陌生女子，突然就牽起他的手，原PO驚慌表示「我整個嚇到！想說哇X！來個耶誕城而已，就被女生牽手」，當下還驚魂未定，第一個反就是馬上把手抽了起來，才發現原來是那個女生本來要牽自己的男朋友，由於人潮過於擁擠，竟沒有發現牽的不是自己的男朋友，還是等到原PO抽手時，她才發現牽錯人，道歉後趕緊回去找她男朋友。
原PO笑稱「我想她男朋友知道的話，一定會不知道該哭還是該笑吧？怎麽還會有牽錯另一半的問題啦！」貼文立刻讓全場網友笑翻，紛紛回應「她一定尷尬死」、「愛情來得太快，就像龍捲風」、「你錯失了這個機會」；文章也意外釣出一票網友共鳴「我好像也幹過這種蠢事，在夜市走太快，要回頭牽男友牽到別的男生，我以為我男友跟在我旁邊，嚇都快嚇死，還好對方旁邊沒有女友，我男友一臉問號的在後面瞪我」、「我在夜市牽過別人的爸爸，回頭才發現他一臉震驚看著我」、「我媽之前去水族館因為太暗也認錯老公」、「小事吧，我還有摸錯屁股過」、「我有一年也牽錯，男友站在旁邊笑還不跟我說」。
事後，原PO也笑稱「她真的蠻漂亮的啊！」逗趣表示本次遭遇是聖誕老公公發禮物了，並且透露「哈哈哈我當下也有道歉，但是想說『欸！不是她先牽我的嘛』」。（編輯：賴詠璿）
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