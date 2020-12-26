17天沒解便！23女歲曝「大腸長到心臟」X光片　全場看呆

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17天沒解便！23女歲曝「大腸長到心臟」X光片　全場看呆

編輯中心/綜合報導

2020-12-26 15:51:06

▲一名女網友長期受便秘困擾，最長曾高達17天未解便，ㄧ照X光才發現自己「腸子長到心臟去了」。（左圖／翻攝自《Dcard》／右示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名女網友長期受便秘困擾，最長曾高達17天未解便，ㄧ照X光才發現自己「腸子長到心臟去了」。（左圖／翻攝自《Dcard》／右示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

一名女網友日前透露自己「大腸長到心臟去了」，從小就有嚴重便秘的她，長大後甚至最長紀錄17天沒上大號，到處看求醫也只是吃醫師開的軟便藥，無論多喝水、多吃蔬菜都無效，她也曝光自己的「X光照」，貼文一出，讓大批網友紛紛看傻了眼。

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該名女網友在《Dcard》發文，表示自己從小就有嚴重便秘問題，小時候就要蹲個至少一、兩個小時才能解便，現如今23歲，甚至最長紀錄「17天沒上大號」，就算解出來也只是像「一顆一顆的羊便便」，到處求醫得到的結果也都是吃軟便藥，無論多喝水、多吃蔬菜也都沒用。原PO後來自己看了許多相關書籍，就和醫師提出想做「鋇劑攝影」的要求，X光一照下去「終於解惑」，「我的大腸超級長啊，已經長到擠到上面去了，而且最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係」，她也表示目前唯一解決方法好像是整付大腸切掉，但也因為自己害怕會有後遺症，遲遲無法做出決定。

▲一名女網友在《Dcard》發文。（圖／翻攝自Dcard》）
▲一名女網友在《Dcard》發文。（圖／翻攝自Dcard》）
她提到，自己為此煩惱多年，無論多喝水、多吃蔬菜，也吃過很多牌子的益生菌，「甚至某個禮拜吃了7個大木瓜加上兩個大火龍果，都沒排便」，所以才會往切割大腸這個方向想，也希望得到其他人的建議，更開玩笑表示歡迎醫學系朋友拿她的腸子當作撰寫醫學論文的題材。此文一出也被網友轉發至PTT，再掀起一波討論，原PO也大方表示「沒問題啦，歡迎大家多看世界奇觀，但希望鄉民們對我的腸子鞭小力點，我的腸子有顆玻璃心」。

▲女網友PO出自己的X光照。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出自己的X光照。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，立刻掀起熱議，「這個有點離譜耶，可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了，已經壓迫到肺部了，給醫生去評估吧」、「17天也太可怕 」、「切吧你這個正常方式根本無解」、「辛苦了…」、「17天感覺會有很多宿便欸，因為我是每天吃完晚餐不久一定會大便，如果沒有就會一直很撐，真的沒辦法想像17天會有多脹，感覺超痛苦」。

另外，也釣出兩名和原PO有一樣問題的苦主，「我有一樣的經驗，我原本因為我自己就很誇張了，沒想到你比我還厲害，我跟你的狀況根本一模一樣，我水、水果和青菜都吃很多，也有定時運動，但是不管怎麼樣都還是會便秘，也有嘗試過酵素，但吃久了可能就會習慣，也一樣上不出來。然後就是我的大腸長到胃的旁邊，就導致我只要沒有上大號，吃飽（胃變大）就會跟大腸打架，導致我都會很脹很不舒服，我今年九月把大腸部分切除了，情況有改善，但飲食還是需要很注意，不然一樣會便秘，但胃脹的狀況真的改善很多，甚至我都不怎麼胃脹了」。

▲貼文一出，也有和原PO遭遇一樣經歷的苦主分享。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲貼文一出，也有和原PO遭遇一樣經歷的苦主分享。（圖／翻攝自《Dcard》）
另一位苦主也分享，「我跟你一模一樣！喝水吃香蕉喝牛奶吃優格，我還超愛吃青菜吃水果的，但目前維持一週一次已經很勉強了，除非拉肚子，不然似乎就是這樣了，之前有看到這篇也是長期便秘，後來照X光發現是腸子超長的，跟你一樣，在想我會不會也是這樣」。（編輯：郭佩蓉）
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