國高中改9點半上課？網開「反制連署」嗆：學生乖乖早起
國高中改9點半上課？網開「反制連署」嗆：學生乖乖早起
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 17:23:43
日前公共政策網路參與平臺上，出現一項「國高中上課時間改為9:30到5:00」提案，連署在10天內就突破7855人附議，消息曝光也掀起爭議。更立刻有網友在平台上發起「反制連署」，要學生「乖乖早起」。
引發爭議的「國高中上課時間改為9:30到5:00」提案，提議內容為「普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，更讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高」，此項提案在平臺上線約10天，就達成附議門檻，目前僅需等待相關機關回應，期限在明年2月23日前。隨後也立刻有民眾發起反制連署「國高中生上課時間不宜改動」，內容為「普遍學生睡眠不足原因，並非上課時間過早，八至九成學生應為個人原因而晚睡，才導致上課疲憊」，並認為「讓學生懂得本分不要變得更晚睡，規範越寬鬆學生越沒自制力，越無法盡到本分影響深遠」。
許多人也在下方留言贊同，「延後上課時間 只是延後小孩睡眠時間」、「如果要照顧到普遍學生睡眠不足的問題，與其改動國高中生的上課時間，倒還不如廢除升降旗典禮及將遲到時間」、「很多學生拿補習班當擋箭牌，但有沒有想過補習班不是強制性的？你該做的是跟爸媽溝通，而非提案延後上課時間」。不過仍有學生在下方反擊，「上課那麼久，台灣也不是最強的啊」、「如果不是學校課業過多、功課過多我們會晚睡嗎？拜託功課考試一堆，沒用完又警告一支、被當，風險誰擔」、「外國人讀書時間永遠比我們少，但是成功的人永遠比我多，比我們有成就，讀書很重要，但台灣人才也只剩會讀書」、「依據目前的上課時間只會讓學生身心疲憊無力上課」。（編輯：潘毅）