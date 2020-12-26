台北房租「含水電」只要3800？照片曝光　網愣：軍營大勝

許多北漂族離開家鄉到台北工作，一個月內最大的開銷就非房租莫屬了，也因為台北房租貴，讓許多人大嘆「生活不易」，不過近日在臉書租屋社團中卻發現了一個月租只需「3800元」的雅房，含水電瓦斯費，地點還是在北市行天宮捷運站附近，但照片一曝光，也讓大批網友看傻直呼「營區寢室都比較好」。

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一名男網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》發文並PO出照片，表示自己明年初因為要「進兵營拔草」，但覺得將房間空著不划算，於是便上網詢問，看能不能找到有緣人剛好要短期租房，租期則為1月7日到5月7日。不過原PO開出的租金是每月「3800元」，並且含水電瓦斯費。

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）

但也有網友認為，「這很像廚房改成的房間，但3800真的很便宜耶」、「租金才3800含水電的話會很想租下來改造耶」、「本來就一分錢一分貨，有什麼好酸的」、「3800好佛」、「其實花點心思整理一下應該不錯！至少個人空間可以有不少改善空間，3800沒什麼好嫌棄了」、「經濟又實惠，租了」。（編輯：郭佩蓉）