台北房租「含水電」只要3800？照片曝光　網愣：軍營大勝

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台北房租「含水電」只要3800？照片曝光　網愣：軍營大勝

編輯中心/綜合報導

2020-12-26 18:39:18

▲一名男網友日前PO出自己即將短期出租的台北雅房照片，只需3800元，含水電瓦斯費，更在捷運站附近，照片曝光也讓大批網友看傻。（示意圖／取自unsplash）
▲一名男網友日前PO出自己即將短期出租的台北雅房照片，只需3800元，含水電瓦斯費，更在捷運站附近，照片曝光也讓大批網友看傻。（示意圖／取自unsplash）

許多北漂族離開家鄉到台北工作，一個月內最大的開銷就非房租莫屬了，也因為台北房租貴，讓許多人大嘆「生活不易」，不過近日在臉書租屋社團中卻發現了一個月租只需「3800元」的雅房，含水電瓦斯費，地點還是在北市行天宮捷運站附近，但照片一曝光，也讓大批網友看傻直呼「營區寢室都比較好」。

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一名男網友在臉書社團《台北租屋、出租專屬社團》發文並PO出照片，表示自己明年初因為要「進兵營拔草」，但覺得將房間空著不划算，於是便上網詢問，看能不能找到有緣人剛好要短期租房，租期則為1月7日到5月7日。不過原PO開出的租金是每月「3800元」，並且含水電瓦斯費。

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
原PO也提到該房位置就在捷運行天宮站出口3分鐘的路程，且只需走2分鐘路程，就能到松江市場、2家便利商店、2家超市、1家藥妝店還有許多販賣宵夜的店家，他也表示，該房還配有磁扣鐵門，頗安全，公共衛浴也都有愛乾淨的鄰居定時清潔，所以環境乾淨清爽，房內更還有新裝2星期的冷暖氣機。

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
不過從男網友PO出的照片來看，坪數不大，但還是有書桌、床鋪、冷氣，但照片內沒看見衣櫃，衣服也就直接掛在床鋪上的鐵欄杆子，不過窗邊似乎還有一個原本疑似是廚房灶台的空間，而另外幾張照片則是簡陋的共用衛浴。

▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
▲男網友PO出房間照。（圖／翻攝自《台北租屋、出租專屬社團》）
貼文一出，社團內的成員紛紛看傻，「這個居住環境實在是不行」、「營區寢室大勝」、「這樣貌還比軍營寢室還慘耶，軍營寢室跟這比起來根本總統套房啊」、「感覺是廚房改造的…」、「營區寢室比這舒服，推薦簽下來」、「成功嶺二等兵住的都比這個好」、「讓我想到寄生上流」、「確定這是給人住的嗎」。

但也有網友認為，「這很像廚房改成的房間，但3800真的很便宜耶」、「租金才3800含水電的話會很想租下來改造耶」、「本來就一分錢一分貨，有什麼好酸的」、「3800好佛」、「其實花點心思整理一下應該不錯！至少個人空間可以有不少改善空間，3800沒什麼好嫌棄了」、「經濟又實惠，租了」。（編輯：郭佩蓉）

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