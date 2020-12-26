影／華山守護在地獨居長輩　健身益智練肌力和腦力

員榮醫療體系關懷在地長輩不間斷！員榮醫療體系和華山基金會在員生醫院「不老健身房」，舉辦「不老健身、樂活學習」體驗，同時捐出30萬元，認助20位在地弱勢孤老，希望藉由華山基金會的到宅服務，讓獨居長輩衣食無虞，同時也能感受到長期的溫暖問候與關心。

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▲專業的護理師在旁協助，指導孤老長輩器材運用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

× ▲專業的護理師在旁協助，指導孤老長輩器材運用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

彰化縣老人年口比例高，華山在彰化服務的獨居長輩就高達1750位，長期認助華山孤老服務費的員榮、員生醫院，知道今年因疫情募款不易，一口氣加碼認助20名孤老長輩，今日還邀請獨居長輩，到醫院的不老健身房運動，副總院長涂川洲也親自陪同，涂川洲說，拋磚引玉，希望能一起陪伴獨居長輩挺過這波疫情的低潮，讓愛遠傳。

華山員林天使站的長輩，齊聚員生醫院不老健身房，由專業的護理師在旁協助，讓平時獨居在家的長輩，露出難得的微笑，77歲的范奶奶就說，因為獨居心情鬱悶，頭腦也不動，連帶影響記憶，多虧華山帶領她走出戶外，讓她的獨居生活不再孤單。

▲員榮醫療體系捐出30萬元，認助20位在地弱勢孤老。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

× ▲員榮醫療體系捐出30萬元，認助20位在地弱勢孤老。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

員榮醫院總院長張克士說，今年因為疫情關係，華山相較往年比起，募款更加艱難，過去醫院認助每位長輩1年15000的服務費，總共10位，明年度將加碼到20位，希望藉此呼籲更多有能力付出的在地企業，一起來守護員林的弱勢獨居長輩。

捐助儀式由員生醫院醫療副院長涂川洲主持，希望更多人有共鳴的用心，涂川洲強調，年紀大甚至獨居的長輩，也是可以回饋社會的，華山基金會的老人志工們今天來到「不老健身房、樂活小學堂」，伴隨同儕一起練肌力和腦力，大家一起更健康，可以老得更有尊嚴。

▲今年因為疫情關係，華山相較往年比起，募款更加艱難，員榮醫療體系明年度將加碼到20位，一起來守護員林的弱勢獨居長輩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

× ▲今年因為疫情關係，華山相較往年比起，募款更加艱難，員榮醫療體系明年度將加碼到20位，一起來守護員林的弱勢獨居長輩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）

華山彰化區縣站長黃玉芬表示，受到疫情影響，募款相比去年同期整整少了3成以上，還好有員榮、員生醫院長期的支持，今年遇到疫情還加碼認助，加碼總認助金額達到30萬元，為這股疫情寒冬帶來溫暖，相當感謝員榮、員生醫院的支持。