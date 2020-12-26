薪水極高！機師到底多難考？網曝「1門檻」：淘汰一堆人

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貼文曝光後，不少網友也紛紛回應，「培訓機師報名條件都有公開阿，首先就是英語和體格」、「先天體檢就先刷掉一大半了」、「機師對身體狀況要求很高，一不小心就不能飛，一個月有半個月不在家，老婆跑去哪也不知」、「體檢、英文、學習的能力都很吃重的，這飯碗比台積電還難捧」。
另外也有網友點破「1門檻」，就瞬間刷掉一堆人，「主要是成本超級高，要到國外學，幾百萬跑不掉」、「要讀美國飛行學校，還要考一連還的證照」、「要花幾年跟3、5百萬培訓就一堆人辦不到了」。
事實上根據航發協會資料顯示，若想成為機師可以選擇參加航空公司專案招募的培訓機師，或是自己出資到國外飛行學校並取得當地國家核發的飛行執照，培訓機師必須在32歲前就考進航空公司，自訓機師則是37歲就要拿飛行執照CPL250小時，兩者花費的時間成本不同，但都需經嚴格的培訓才能成為合格機師。（編輯：潘毅）
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