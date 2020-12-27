面試後「忘了拿走名片」！求職女超擔心　釣出人資神回應

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面試後「忘了拿走名片」！求職女超擔心　釣出人資神回應

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 00:09:37

▲一名女網友日前面試因為太緊張，竟然忘記將面試官給的名片帶走，讓她超擔心，貼文一出也釣出人資回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友日前面試因為太緊張，竟然忘記將面試官給的名片帶走，讓她超擔心，貼文一出也釣出人資回應了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，因此若能在此期間收到面試邀約，多數人便會更加珍惜機會並認真準備，不過也有一名女網友表示自己日前去面試時，竟然忘記將面試官的名片帶走，讓她相當煩惱，貼文一出，也釣出人資回應。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「面試忘記拿走名片」為題發文，表示自己日前去面試時，「一個太緊張，收東西的時候完全沒有注意到」，竟然就這樣將對方給的名片忘在現場。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「面試忘記拿走名片」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「面試忘記拿走名片」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO對此相當懊惱，不知該如何補救，目前想到的方法是「在面試後的感謝信裡寫『很抱歉忘記帶走嗎』」，她並表示希望不要因為這樣就大扣分，因為面試的過程還算愉快，也有和面試官談到最快上工日，「但就是有說可能會到31號才說結果，不知道這樣面上的可能性大不大」。

貼文一出，引起熱議，「妳內心戲太多了，基本上沒人會注意妳忘記拿走，另外問最快上工日什麼的也都是例行公事，面試過程愉不愉快也是看面試主管當天心情和忙不忙而定，會不會錄取取決於妳自己的價值」、「我是覺得不拿名片就很像對此次面試沒感覺的意思，但應該不至於影響到他們判定你的能力跟是否要採用你吧」。

也有網友表示，「沒怎樣，算是婉拒的一種表現吧，有拒絕來往的含義」、「沒拿走名片就是：謝謝，不往來，再見的意思」；另外，原PO的貼文也釣出一名人資回應，「本身是人資，覺得超沒禮貌」；更有網友曾為此付出慘痛代價，「我上次也是，懊惱到想哭，最後就沒錄取....因此之後面試就超級小心 都會把名片收好，讓自己不要再犯錯..」。（編輯：郭佩蓉）

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