面試後「忘了拿走名片」！求職女超擔心　釣出人資神回應

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，因此若能在此期間收到面試邀約，多數人便會更加珍惜機會並認真準備，不過也有一名女網友表示自己日前去面試時，竟然忘記將面試官的名片帶走，讓她相當煩惱，貼文一出，也釣出人資回應。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「面試忘記拿走名片」為題發文，表示自己日前去面試時，「一個太緊張，收東西的時候完全沒有注意到」，竟然就這樣將對方給的名片忘在現場。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「面試忘記拿走名片」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，引起熱議，「妳內心戲太多了，基本上沒人會注意妳忘記拿走，另外問最快上工日什麼的也都是例行公事，面試過程愉不愉快也是看面試主管當天心情和忙不忙而定，會不會錄取取決於妳自己的價值」、「我是覺得不拿名片就很像對此次面試沒感覺的意思，但應該不至於影響到他們判定你的能力跟是否要採用你吧」。

也有網友表示，「沒怎樣，算是婉拒的一種表現吧，有拒絕來往的含義」、「沒拿走名片就是：謝謝，不往來，再見的意思」；另外，原PO的貼文也釣出一名人資回應，「本身是人資，覺得超沒禮貌」；更有網友曾為此付出慘痛代價，「我上次也是，懊惱到想哭，最後就沒錄取....因此之後面試就超級小心 都會把名片收好，讓自己不要再犯錯..」。（編輯：郭佩蓉）