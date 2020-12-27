西門町再現舉牌徵友！吊嘎正妹想要「乾爹」 條件眾看傻
西門町再現舉牌徵友！吊嘎正妹想要「乾爹」 條件眾看傻
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 09:42:30｜2020-12-27 09:44:15
日前一名身穿蘿莉裝的女子在西門町當街舉牌徵友，表示希望男友的身高172以上，並留下自己的LINE，盼能找到好姻緣，引發不少網友討論，而現在又有一名「吊嘎妹」也走向街頭舉牌誠徵「乾爹」，條件曝光後，讓不少網友看傻。
一名叫「倪安」的女子先前在西門町舉牌表示，希望找到男友的身高172公分以上、BMI正常，不要過胖、帥一點好，至少不要醜、不需要有錢，不需要高學歷、肯一起努力、不要渣男、有結婚意願等等，結果被路過民眾拍下上傳網路後，引發熱列討論。如今，又有女子依樣畫葫蘆，在西門町穿著白色吊嘎，手上依舊拿著手寫牌子，上頭寫著「求找乾爹」，並表示乾爹不需要有錢，但需要陪她喝酒，酒量要好，她喝醉之前不能倒，還附上Line帳號，文末甚至寫著「希望你是我夜晚的星星」。貼文一出，再度掀起熱議，不少人紛紛表示「到底在幹嘛啊...現在交友這方式變成主流？」、「大家是吃飽太閒吧？」、「找乾爹比找男友更狂...」、「這年頭年輕人還真的很有創意」、「乾爹不有錢的話就只是酒咖啊」。（編輯：張嘉哲）