西門町再現舉牌徵友！吊嘎正妹想要「乾爹」　條件眾看傻

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

西門町再現舉牌徵友！吊嘎正妹想要「乾爹」　條件眾看傻

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 09:42:30｜2020-12-27 09:44:15

▲網友發現西門町街頭又有正妹在舉牌徵友。（圖／爆廢公社二館）
▲網友發現西門町街頭又有正妹在舉牌徵友。（圖／爆廢公社二館）
日前一名身穿蘿莉裝的女子在西門町當街舉牌徵友，表示希望男友的身高172以上，並留下自己的LINE，盼能找到好姻緣，引發不少網友討論，而現在又有一名「吊嘎妹」也走向街頭舉牌誠徵「乾爹」，條件曝光後，讓不少網友看傻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名叫「倪安」的女子先前在西門町舉牌表示，希望找到男友的身高172公分以上、BMI正常，不要過胖、帥一點好，至少不要醜、不需要有錢，不需要高學歷、肯一起努力、不要渣男、有結婚意願等等，結果被路過民眾拍下上傳網路後，引發熱列討論。
如今，又有女子依樣畫葫蘆，在西門町穿著白色吊嘎，手上依舊拿著手寫牌子，上頭寫著「求找乾爹」，並表示乾爹不需要有錢，但需要陪她喝酒，酒量要好，她喝醉之前不能倒，還附上Line帳號，文末甚至寫著「希望你是我夜晚的星星」。
▲網友發現西門町街頭又有正妹在舉牌徵友。（圖／爆廢公社二館）
▲網友發現西門町街頭又有正妹在舉牌徵友。（圖／爆廢公社二館）
貼文一出，再度掀起熱議，不少人紛紛表示「到底在幹嘛啊...現在交友這方式變成主流？」、「大家是吃飽太閒吧？」、「找乾爹比找男友更狂...」、「這年頭年輕人還真的很有創意」、「乾爹不有錢的話就只是酒咖啊」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀