爸房間見「熟悉毛衣」！單親女兒一開衣櫃愣：露胸還躲這
爸房間見「熟悉毛衣」！單親女兒一開衣櫃愣：露胸還躲這
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 10:27:13
自己的父母即便在離婚之後，只要再遇到對的人，也會再重新接受感情，展開第二春。近日，一名單親女大生分享，以為爸爸離婚之後會孤老終生，但最近去爸爸房間時，看到椅子上有一件「非常眼熟的毛衣」，沒想到她打開衣櫃後，映入眼簾的畫面讓她非常震驚，貼文引發熱議。
原PO再「Dcard」貼文指出「我是出生在單親家庭的，是爸爸扶養長大，爸爸也常常跟我說，他不會再娶老婆了，直到我上大學之後，爸爸竟然開始有了新的對象，但我也不清楚對方是誰」。原PO娓娓道來表示「大學報到那天，爸爸陪我去，當時他和系主任聊得非常開心，那時我根本不以為意，但最近做實驗時，系主任與助教扮起Dress Code，其中系主任穿身穿綠色毛衣，讓我特別印象深刻」。
「23日，我一如往常的去找爸爸拿零用錢，一進到房間時，我就看到椅子上有一件系主任上次穿的毛衣....於是我第六感爆棚，決定找看看其他線索，沒想到一打開衣櫃，看見只穿內衣的系主任....瞬間對看真的很尷尬，而且系主任還說『總成績加十分』....」。貼文一出，網友紛紛回應「太爆笑了吧哈哈」、「露胸還躲衣櫃，我真的要笑死」、「什麼奇葩劇情」、「爸爸捨身取義，為著女兒犧牲色相，讓女兒能如期畢業，父愛如山啊」、「創作文是不是啦，也太瞎哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）