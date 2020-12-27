吃飯吵著要喝可樂！小二童爆嗆「一句」 爸媽心寒結帳了
吃飯吵著要喝可樂！小二童爆嗆「一句」 爸媽心寒結帳了
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 10:40:15
有時到餐廳吃飯時，因為相鄰座位比較近，能夠聽到或看到隔壁桌有什麼動靜，無意見也會聽到情侶、及家人之間的對話。近日，就有網友分享自己到餐館吃午餐，結果聽到隔壁桌的一名孩童想喝可樂，但被父母拒絕，沒想到孩童語出驚人，讓他聽完直接愣住，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我昨天去吃中餐的時候，旁邊剛好坐了一桌小家庭，其中一名看起來大約小二的孩童吵著說要喝口樂，孩童的父親則回應他『我沒錢，而且喝這個對身體也不是很好』」。沒想到該名孩童聽完父親回應後，當場怒嗆父母「賺錢是你們大人的事情，小孩只需要讀書、補習與吃飯，沒錢為什麼把我生下來」父母聽完之後瞬間無法回話，媽媽則是默默的去拿了一瓶可樂結帳。這景象讓原PO感慨「現在小二小三的小孩，已經這個早熟了嗎？是因為資訊太發達？」貼文一出，網友紛紛回應「拜託，現在小孩成長真的有在快」、「如果是我，我就罵回去了，給你補習有考第一名嗎，米蟲一隻還敢嘴」、「我姪女五歲也是像個小大人一樣....小孩越來越難教了」、「真的很沒有禮貌啊...感嘆」、「太誇張了吧，媽媽應該也是被回到講不出話」。（編輯：張嘉哲）