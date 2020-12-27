男爽約正妹衝耶誕城！請吃「300元黑白切」　結局超悲催

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男爽約正妹衝耶誕城！請吃「300元黑白切」　結局超悲催

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 11:15:51｜2020-12-27 11:15:59

夢幻音樂盒耶誕樹
▲網友分享自己約妹子去耶誕城，沒想到約會過程中，女子竟然轉身離開。（圖/記者康子仁攝）
約會中途被放生真的有夠尷尬！新北市一名男子日前約了「氣質正妹」要去逛耶誕城，而在要去之前，先帶妹子去吃自己最愛的小吃攤，沒想到兩人吃飽後，男子卻「走錯一步」，導致氣質妹轉身離開，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社」貼文指出「前幾天約到一個氣質女要去逛耶誕城，想說她會開車，於是我就有了叫她來載我，我請她吃晚餐的想法，雖然她感覺很沒有意願，但最後還是有來接送我」。
而原PO也指路自己最愛的「小吃攤」，點了兩碗麵，各式各樣的小菜與氣質女分享，沒想到吃飽後，原PO表示「要不要去超商打個手遊休息消化一下」沒想到女子聽到這句話後表示「還有事，先走了」讓原PO崩潰表示「請問我是哪裡錯了？這頓餐花了我三百元耶！耶誕城都沒去就被放生，難道小吃攤錯了嗎？」
▲該名網友帶女子去吃「黑白切小吃攤」。（圖／爆）
▲該名網友帶女子去吃「黑白切小吃攤」。（圖／爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「誰出門會去超商打手遊啊」、「約會打手遊你真的在鬧」、「根本不是吃飯問題啊....打什麼手遊啊」、「你真的憑實力單身啊，約會還說要打手遊太誇張」、「吃飽就直接去耶誕城了啊，還在那邊說要打手遊，你自己活該」。（編輯：張嘉哲）
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