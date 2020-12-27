太爽了！元旦前後「4星座」財運爆棚：走路上都能撿到錢

2020年倒數4天了，在這疫情肆虐，動盪不安的一年，不少人都準備迎接嶄新的2021年，而知名星座專家「艾菲爾」就揭露，其實在元旦前後的這幾天，有「4個星座」偏財運會爆棚，非常有機會可以中獎，甚至連在路上都能撿到錢，趕緊來看看自己有無上榜。

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第四名：白羊座

2021年元旦前後這段時間，海王星正在白羊座的財帛宮中，帶給你滿滿的正面影響，讓你的正能量大爆發，也讓你整個人都沉浸在心情好、手氣旺的最佳狀態。

建議你有空時可以找親友一起玩玩牌，大有機會幫自己小贏一筆錢，也可以在這段期間，隨機去一間之前沒去過的彩票行買個希望，很有可能會中獎，雖然不是讓你一夜致富，但有意外之財入口袋，就會讓你心情大好，運勢更順暢喔。

第三名：摩羯座

2021年元旦前後這段時間，魔羯座的運氣越來越好，主要是因為12月17日凶星土星就離開你的命宮了，過去的倒楣運與陰影漸漸散開、撥雲見日，接著給你帶來的是滿滿的正能量與自信，財運方面也有爆棚的好運，連走在路上都能撿到，或是過去參加的抽獎活動突然中獎了，也可能是接下來公司年會上你抽到了大獎，總之這是一個偏財運滿點的時刻，千萬不要輕易錯過得來不易的好機運。

▲12月最後4天，有4大星座會鴻運當頭，偏財運爆棚。（示意圖／翻攝Pixabay）

第二名：水瓶座

2021年元旦前後這段時間，水瓶座的偏財運特別好，你的偏財運可能是來自長輩丶領導給你紅包或意外獲得一筆績效獎金，也可能是之前跟你借錢的人良心發現，不只還了錢，還加了利息給你。

又或是過去一動不動的投資開始止跌回升，有了回饋，讓你在過年前能好好喘口氣，這些錢就像是冬日里的炭火，來得及時，也讓你鬆了一口氣，在這個新年時刻，也有閒錢可以犒賞自己這一年的辛勞。

第一名：雙魚座

就在昨天木星進入雙魚座的財帛宮，為你帶來的是滿滿的財運，可以說是近幾年金錢物質的高峰期，而在元旦前後，建議不要浪費了自己的好財運，去買張彩票吧！

或是遇到了任何的抽獎活動也不要放過，雖然你過去可能覺得這樣的好事不會臨到自己頭上，好像很難中獎。但現在是你財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上，好好把握這難得的好運，這個冬季偏財運最旺的就是你。（編輯：張嘉哲）

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