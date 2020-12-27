西門正妹「徵乾爹」爆紅！實測加LINE傻眼 網揭暗黑真相
西門正妹「徵乾爹」爆紅！實測加LINE傻眼 網揭暗黑真相
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 12:41:23
日前一名身穿蘿莉裝的女子在西門町當街舉牌徵友，並留下自己的LINE，盼能找到好姻緣，引發不少網友討論，而現在又有一名「吊嘎妹」也走向街頭舉牌誠徵「乾爹」，但卻有網友實測後發現案情並不單純，貼文引發熱議。
繼先前有女子在西門町舉牌徵男友「一起過聖誕節」後，又有女子依樣畫葫蘆，在西門町穿著白色吊嘎，手上依舊拿著手寫牌子，上頭寫著「求找乾爹」，並表示乾爹不需要有錢，但需要陪她喝酒，酒量要好，她喝醉之前不能倒，還附上Line帳號，文末甚至寫著「希望你是我夜晚的星星」。而有網友上傳其照片之後，引爆議論，但就有不少人留言表示「信義區也有一個一模一樣的牌子....字跡還相同」、「信義區也有耶....」、「這根本酒店廣告啊，這麼明顯」、「酒店廣告+1啦，兩個不同人字跡內容能一樣？」、「酒店集團操作啊，蹭話題而已」、「昨天在信義區也看到一個耶，感覺是酒店廣告喔」。而《NOWnews》記者也實際測驗加入該LINE帳號，但該帳號的好友人數已經達到5000人的上限，無法再新增好友，根據LINE官方公布的說明，LINE個人帳號好友的人數上限為5000人，好友達上限後就無法再加，這也顯示了舉牌宣傳確實有不錯的成果。（編輯：張嘉哲）