台灣手搖怎就那幾間？內行曝「稱霸關鍵」：網紅開的全輸
台灣手搖怎就那幾間？內行曝「稱霸關鍵」：網紅開的全輸
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 12:59:14
台灣手搖店到處都有，但你是否發現，即便新開的飲料店如雨後春筍般開幕，但老字號的某幾家生意依舊非常好！近日，就有網友討論「有人知道為什麼台灣永遠就是那三間飲料店霸佔著手搖市場？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「說到五十嵐、清心、Coco幾乎算是台灣飲料界的三本柱，近幾年飲料店一間開過一間，但常常爆紅之後，沒多久熱潮就消失了，像之前開一堆黑糖鮮奶店都是這樣，有的甚至倒店了。」「而且這三間走到哪就看到哪，不管有多少新的連鎖店，或是網紅開的都影響不了他們，他們好像也沒有所謂流不流行，就是穩穩的賺，鄉民都說難喝，但是常常經過每一家店，都有很多人在買，想問到底是什麼關鍵讓這三間手搖飲這麼穩」。貼文一出，網友紛紛回應「價格公道品質穩定啊」、「價格公道+1一堆網紅店難喝又超貴」、「50嵐剛出來的時候，週遭朋友都覺得一杯飲料50元超貴，結果現在」、「以前覺得五十嵐貴，結果網紅開店都賣七八十」、「網紅網美的都賣太貴了...這三家品質穩定價格又便宜」、「五十嵐是真的不錯，奶類品質穩定」、「清心也真的超公道價，網紅店一堆怪奇飲料賣超貴，根本把自己名氣換錢」。（編輯：張嘉哲）