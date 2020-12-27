企鵝妹直播出意外！「抖內金額」曝 尖叫刪片粉絲全傻眼
企鵝妹直播出意外！「抖內金額」曝 尖叫刪片粉絲全傻眼
編輯中心/綜合報導
2020-12-27 13:15:36｜2020-12-27 13:15:44
南韓網紅企鵝妹（柳允進윰찌니，Jinny）長相甜美，一路從韓國發展到台灣，而後又離開台灣到歐美，在IG也擁有超過20萬的粉絲，相當受到歡迎。不過，就有網友爆料「企鵝妹不小心把斗內金額露出來了！」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「企鵝妹在實況不小心把斗內金額露出來了，斗內總共35萬7865美金，美國觀眾IP值錢，斗內又多，美金就是香，真的還是去歐美發展好」。只見貼出的備份影片當中，原本企鵝妹應該是要操作切換成視訊畫面，但卻誤按到實況後台的主頁，因此揭露了自己被抖內的金額，上頭寫著「35萬7865美金」，見狀自己切錯畫面，企鵝妹還尖叫了一聲，隨後該影片也已經被她刪除，但已經有網友備份瘋傳。貼文一出，網友紛紛回應「台幣10873012元，我有看錯嗎？」、「傻眼....實況主有賺的這麼多？」、「賺超多...難怪去美國發展了＝＝台灣人沒這財力」、「真的是比想像的瓜張很多耶」、「一堆火山孝子是怎麼回事」、「這個年收入應該直接破億吧...扯爆」、「只有我傻眼嗎？太誇張了」、「竟然是美金...不可思議」。（編輯：張嘉哲）