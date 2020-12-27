民眾黨中央委員每年募百萬？柯文哲：要有組織、募款能力
民眾黨中央委員每年募百萬？柯文哲：要有組織、募款能力
記者丁上程/綜合報導
2020-12-27 15:15:59
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，23日通過「財務管理辦法」。其中除了黨員必須每年繳納500元黨費外，15席中央委員、7席中評委及黨公職都有募款責任額，而其中最高的中央委員每年100萬元，也引發黨內不少基層議論，認為柯文哲當初號召素人從政的民眾黨，未來恐怕會因為募款壓力而得向企業靠攏。對此柯文哲今天上午參與民眾黨嘉義總服務處成立茶會時，表示訂定該規定，是希望選出來的中央委員，能夠有組織與募款能力。
根據民眾黨內部23日通過的「財務管理辦法」，除了訂定民眾黨員必須開始繳黨費外，針對黨、公職人士也訂定「募款責任額」。其中最高的是中央委員，每年得募款100萬元、中評委則是20萬元、不分區立委60萬元，公職候選人則於選舉前一年訂定；黨提名的公職候選人，當選後必須上繳3分之1選舉補助款，逾期未繳納者將停權處分。不過針對責任募款額的部分，卻引發不少黨內反對聲浪。直言過去民眾黨自詡超越藍綠、素人參政，結果現在中央委員得先背負100萬的責任募款額，恐怕不得不向財團靠攏。此外，民眾黨政治獻金目前還有4000多萬元結餘，並非財務困難。對此身兼台灣民眾黨主席的柯文哲表示，訂定募款責任額的目的，在於希望選出來的人，在地方上是有組織、經營能力的人，「並不是說我們要你先捐一百萬，才能來當中央委員，這個邏輯是不一樣的。」柯文哲說，「我們也是希望說既然黨設立了，它還是要有擴張的能力，所以要有組織跟經營的能力」。