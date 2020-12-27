海底撈大玩「猜猜樂」遊戲！題目曝光　網看傻：有點難啊

火鍋店是許多台灣人不分季節、不分氣候都會去享用、聚餐的場所，而火鍋店「海底撈」就以服務周到聞名，遇到客滿情形還會準備茶水或小遊戲提供候位民眾打發時間。近日就有網友發現海底撈推出的「猜LOGO」遊戲挑戰，只要答對品牌及角色名稱，就能免費獲得一道菜品，照片在網上曝光後，掀起眾人搶答解題。

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一名男網友25日在社群平台《Dcard》上貼出一張「海底撈LOGO遊戲」的圖片，只見遊戲規則寫著，這份「餐前考題」的第一關是看LOGO寫出品牌名稱，只要都寫對的話，就獲得小瓶飲料一罐；第二關則是得寫出許多電影、動畫的角色人物名稱，若是成功全對的話則升級成「神秘菜品」。

題目當中LOGO商標包含了各行各業，除了海底撈自家LOGO外，也可以看到星宇航空、統一獅、小北百貨、合作金庫、台鐵、任天堂都被列入測驗題目當中，而第二關猜角色名稱的部份，則明顯困難許多，除了熱門的動畫人物如鬼滅之刃的禰豆子、101忠狗的反派庫伊拉外，還有不少困難的趣味考題。

▲網友貼出自己填寫的答案，掀起眾人討論。（圖／翻攝自Dcard）

而該篇貼文也引起廣大網友迴響，「上面商標我全部OK，下面我不太行」、「這題目

」、「想到以前有個遊戲叫Logo達人，超好玩，後來好像下架了」，此外也有網友透露，「京站店是招待米血，如果不敢吃可以換豆皮，或是其他菜」、「我昨天才寫到崩潰，最後好幾題沒寫，但還是被招待菜了哈哈」。（編輯：楊智傑）