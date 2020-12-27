3個月噴160萬！「精品買到爽」遭甩　男崩潰：都沒性關係

真心換絕情！一名24歲男網友自曝，日前在交友軟體上認識一名26歲的正妹，倆人展開遠距離交往，這期間約會地點幾乎都是百貨公司，吃飯也總是吃高級餐廳，他甚至送了一堆名牌精品送女方，才短短3個月就砸了160萬元，但最後竟然「沒發生任何關係，結果換得分手」，貼文一出，讓大批網友超級傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示自己目前從事禮儀師一職，住台中的他當初是透過交友軟體認識住在嘉義的林女，雖然女方並無工作，但因為倆人聊得來，所以決定在一起，展開遠距離戀愛。之後第一次見面約在台北，但女子當天便開口要求原PO買一雙GUCCI的老爹鞋送她，當下原PO還不清楚對方心態，雖然拒絕了但還是說了「有機會再買給妳」，倆人接著就去吃了高級火鍋。

當天約會結束後，原PO載女方從台北回到嘉義，自己再開回台中，即便隔天要多早起床，他也無怨無悔。而在回家路上女子也坦言，自己與前任在一起4年就被劈腿了2次，甚至還為了前任做詐騙集團3個月，後來直到友人向她說前任又劈腿了才終於分手，但也因為幫前任貸款了30萬，所以最近有想去酒店工作。



聽完這番話的原PO相當不捨，決定要好好保護女方，卻沒想到也是惡夢的開端。像是七夕送愛馬仕的項鍊、幫她付接睫毛的錢、接髮36000元、買潘朵拉串飾、找閨蜜一起來吃板前鍋物花了快1萬元、帶女子媽媽一起吃鐵板燒花3萬2千元、買LV手環等，只要是女方開口要求的，無論什麼要求，原PO都答應，但是如此付出真心卻沒有同等的回報。



▲男網友PO出明細。（圖／翻攝自《爆料公社》） 原PO難過地表示，「每一次約會都是百貨公司，吃飯都是高級料理，夜市買衣服一次都花上萬，口紅香水無限買，每一次出門至少都要花5-6萬甚至更多，我以為我對你好，你就能知道我的用心，我只想要你快樂，但是我每一次的要求你都沒有辦法做到，生日也不陪我過，我在你身上花160萬，我們卻沒有發生一點任何的性關係，我不要求等同回報，但是我要的只是一個陪伴跟關心，我真的錯了嗎？」，女方也不曾向他說「我愛你」，有一次他答應要給女方紅包但身上沒有現金，想過幾天再給，就被女子罵「說話不算話」，接著轉身就離開。

貼文一出，網友全傻眼，「160萬！我沒看錯吧？」、「根本詐騙集團」、「真心換絕情」、「160萬我都可以整容整到認不出來了」、「第一次出去就要你買東西給她？換成我一定果斷放生...」、「160萬元的愛情，就是這麼的樸實無華且枯燥」、「擺明就是騙你的…」、「別再為難自己了，160萬如果可以買個教訓還是值得的，反正你還年輕，錢財花費了還可以賺回來」、「光第一次約會就要買名牌，這種女人就可以放生了....」、「你就是被當工具人了！不然就是那是她詐騙集團的手法」。（編輯：郭佩蓉）