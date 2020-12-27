偷看老公手機驚見「性愛片」！女主角身份曝　人妻崩潰了

許多夫妻婚後的生活並不如當初預期一樣美好，常可能因為各種問題而導致婚姻破滅、信任瓦解，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示自己近日偷看老公的手機，豈料一看竟發現雲端裡都是老公和他前女友的「激戰影片」，讓她直呼「很噁心」，貼文一出，網友全戰翻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我覺得很噁心」為題發文，表示近日她偷看老公的手機，豈料一看竟發現雲端裡都是老公和前女友的照片、影片，她就隨便點開一個資料夾，想查看裡面是什麼影片。

▲一名女網友在《Dcard》上以「我覺得很噁心」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO日前偷看老公手機，竟在雲端看到老公與前女友的激戰影片。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

但也有網友表示，「偷看本身就是不對的行為，先跟他抱歉然後溝通看看能不能移除吧，畢竟那也是他的東西」、「他不尊重你，你也不尊重他，還在乎什麼直接講明？」、「可憐哪，前女友你也要管」、「妳偷看這部分是不尊重妳老公的隱私」、「要是我老婆會偷看我手機我也會噁心到想休妻」、「偷看手機才噁心吧」。（編輯：郭佩蓉）