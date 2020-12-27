偷看老公手機驚見「性愛片」！女主角身份曝　人妻崩潰了

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偷看老公手機驚見「性愛片」！女主角身份曝　人妻崩潰了

編輯中心/綜合報導

2020-12-27 21:04:52

▲一名女網友日前偷看老公手機，竟在雲端發現老公與前女友拍攝的性愛影片，讓她氣得直呼「超噁心」，貼文一出，網友吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友日前偷看老公手機，竟在雲端發現老公與前女友拍攝的性愛影片，讓她氣得直呼「超噁心」，貼文一出，網友吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

許多夫妻婚後的生活並不如當初預期一樣美好，常可能因為各種問題而導致婚姻破滅、信任瓦解，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示自己近日偷看老公的手機，豈料一看竟發現雲端裡都是老公和他前女友的「激戰影片」，讓她直呼「很噁心」，貼文一出，網友全戰翻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我覺得很噁心」為題發文，表示近日她偷看老公的手機，豈料一看竟發現雲端裡都是老公和前女友的照片、影片，她就隨便點開一個資料夾，想查看裡面是什麼影片。

▲一名女網友在《Dcard》上以「我覺得很噁心」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在《Dcard》上以「我覺得很噁心」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
「不看不知道，一看嚇一跳」，原來有多達20部影片，內容則是老公和他某任女友「激戰」的影片，讓她不知該如何是好，「我現在心情不知道要怎麼說，感覺很想吐又覺得很噁心，雖然是以前的但那種感覺說真的不知道要怎麼去形容」。

原PO也提到，現在自己是不太想要看見老公的，但也因為自己是偷偷看他手機，所以跟他直接講明也不是最好的選擇，也因為老公對她很好，因此相當苦惱，不知該怎麼處理，在文末更表示「我當下真的快要吐了」。

▲原PO日前偷看老公手機，竟在雲端看到老公與前女友的激戰影片。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO日前偷看老公手機，竟在雲端看到老公與前女友的激戰影片。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，引起熱議，有些網友認為「真的很噁」、「我也覺得很噁，整個無法接受」、「先猜老公會說『忘記刪』，忘記雲端有這個，我根本沒去開過，我現在刪嘛」、「直接給他刪掉」、「沒刪超不應該」、「為什麼要留影片啊？不能接受，我一定要他刪」。

但也有網友表示，「偷看本身就是不對的行為，先跟他抱歉然後溝通看看能不能移除吧，畢竟那也是他的東西」、「他不尊重你，你也不尊重他，還在乎什麼直接講明？」、「可憐哪，前女友你也要管」、「妳偷看這部分是不尊重妳老公的隱私」、「要是我老婆會偷看我手機我也會噁心到想休妻」、「偷看手機才噁心吧」。（編輯：郭佩蓉）

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