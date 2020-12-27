比利時「聖誕老人」不知染疫！釀養老院157人確診18人亡

因應新冠肺炎疫情，許多國家在年末的聖誕、跨年活動上皆祭出相對應的防疫措施，不過在比利時卻傳出一起因為「聖誕老人」染疫，造成養老院群聚感染的案例。這起群聚感染事件原先僅有1例死亡，不過隨著確診人數增加，日前統計已經有157人染疫，而死亡人數則達到18人， 事件曝光後掀起當地居民熱議。

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根據《每日郵報》、《鏡報》等外媒報導，這名染疫的聖誕老人其實是一名不知道自己染疫的年輕人所扮演，當時有數位表演者到這間養老院傳福音，而這名扮演成聖尼可拉斯（Sinterklaas）的年輕男子在活動後3天，經當地衛生單位檢測後確診罹患新冠肺炎，而通報相關單位後也陸續在養老院的員工、住民身上檢測出新冠病毒。

▲聖誕老人染疫造成養老院群聚感染。（圖／翻攝自比利時廣播電視公司VRT）

儘管院方宣稱有遵守防疫規定，但照片中卻發現現場並沒有保持社交距離，該名原是想送暖卻變成送病毒的年輕男子得知消息後，也相當自責表示並不知道自己已經染疫了。目前養老院中有121位住民和36位員工確診，另外則有18人身亡。

事實上，根據世界衛生組織資料顯示，比利時至26日為止確診病例高達63.8萬人，其中因新冠肺炎逝世的案例已有19158人。而這起「超級傳播者」的案例則讓該國病毒學專家蘭斯特（Marc Van Ranst）質疑，懷疑群聚感染的主因是「現場通風不良」，導致病毒一次感染如此眾多的人數。（編輯：楊智傑）