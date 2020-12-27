17歲妹爽拆聖誕禮！下秒險遭子彈穿顱　槍手半天後再開火

聖誕節才剛過完，對英國這家人來說卻是今年的聖誕節可不平靜！這戶位於曼徹斯特民宅聖誕節當天（25日）遭到陌生嫌犯鎖定，凌晨就先遭到槍手開槍，當晚又在一家人開心拆禮物時出現，甚至突然朝著正在試戴新耳機的17歲少女開槍，所幸子彈並沒有射中少女，不過這戶人家也因此搬離原住處。

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根據《鏡報》報導，這名嫌犯在25日連續兩次鎖定這棟民宅開槍，第一次是凌晨1點時朝窗戶射擊，鄰居們都聽到巨大的聲音，「當時還以為只是煙火的聲音」，沒想到卻是開槍造成的巨響。

▲半夜就遭到嫌犯開槍，但當時鄰居只認為是煙火的聲音。（圖／取自《Pixabay》）

接著當天傍晚五點左右，這戶人家正和另一對夫妻檔、幼童和其他三名好友在家中享用聖誕晚餐時，再次受到嫌犯開槍攻擊，子彈甚至差點射中17歲少女，所幸當時她正試戴著聖誕禮物拆到的耳機，雖沒有受傷但卻受到極度驚嚇送醫治療。

報導中提到，鄰居表示這戶人家都是善良的好人，並不清楚為何遭人鎖定槍擊，推測應該是身分誤認導致這起聖誕夜驚魂。而當地警方也連忙封鎖街道展開調查，同時加強巡邏案發社區，但目前嫌犯仍未遭到逮捕。（編輯：楊智傑）