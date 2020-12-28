4星座2021面臨出軌考驗！這位爛桃花超多　小心嚴防渣男

進入2021年，有的星座運氣好、財運好，但也有些星座有可能面臨舊愛糾纏、爛桃花降臨的考驗，塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號也公佈2021年在出軌邊緣試探的「4星座」，如果身邊有朋友上榜，請記得提醒他把持住自己！而單身者上榜則要恭喜你了，會有艷遇降臨喔。請同時參考太陽、上升星座。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈了2021年「4星座」將面臨出軌考驗。（示意圖／取自pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號公佈了2021年「4星座」將面臨出軌考驗。（示意圖／取自pixabay ）

2021年，「水星」多在風向星座逆行，特別是年中又在雙子的命宮逆行，使守護星座雙子大受影響。其中最要注意的就是「舊愛」問題了，新的一年，雙子和另一半各自忙碌，相處時間大幅縮短，而在雙子孤單寂寞覺得冷時，剛好舊愛又趁虛而入，打著回憶的悲情牌，此時雙子變很容易淪陷，不顧一切重回舊愛懷抱。提醒雙子，一定要把持好自己，才不會演變成難以收拾的局面。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！





第三名、巨蟹座





2021年，「冥王星」在巨蟹的夫妻宮停留，而冥王星又有慾望、威脅之意，許多爛桃花紛紛降臨巨蟹的生活，且對方總是熱情主動，擅長耍曖昧，還懂得示弱來博取你的同情。此時巨蟹骨子裡的「博愛」就會跑出來，你招架不住對方一而再、再而三的耍賴糾纏，如果此時又剛好與伴侶感情出現波折，那麼巨蟹有可能難以抵擋爛桃花的攻勢，而使自己捲入不倫之戀。建議巨蟹要保持理智、快刀斬亂麻，別一時心軟而聽信甜言蜜語。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！





第二名、處女座





2021年，「海王星」在處女的伴侶宮進駐，而海王星屬於凶星，象徵虛幻及欺瞞，這使處女在2021的愛情會比較不穩定，特別是部分處女在與伴侶的關係裡，遲遲不敢邁入下一步，就在猶豫不決之時，處女有可能不自覺的被其他異性吸引，甚至背著另一半暗自勾搭。但如果處女一直抱持著這種「不會被發現」的僥倖心態，小心反而闖入桃花陷阱，被對方反咬一口。提醒你，如果不好好珍惜身邊的另一半，最終幸福是會離你而去的。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！





第一名、天蠍座





2021年「海王星」在天蠍的愛情宮停留，你的桃花運非常不錯，但海王星有虛幻、欺瞞之意，代表引來的大部分都不是真心的對象，或只是想抱著玩玩心態的渣男。他們對你都是別有居心，若是天蠍此時又管不住自己的心思，很容易不小心陷入別人所設下的的桃花陷阱裡。有伴者，伴侶也會發現你的異常，而找你興師問罪，甚至影響到兩人穩定發展的關係。提醒天蠍要拋棄不正確的感情，才不會讓原本的愛情受到影響。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！（編輯：郭佩蓉）

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