買2隻螃蟹收千萬發票！網見「找零999萬」愣：老闆累了嗎

每一期發票開獎後總會有不少民眾希望自己能中千萬大獎，不過近日卻有一名女網友出示了一張「千萬發票」，只是這並不是中獎的證據，而是一張「實收現金1000萬元」的發票，這就讓明明只是買了兩隻螃蟹的她相當困擾。照片曝光後也有網友笑翻表示「有錢人的生活就是如此平淡無趣！」。

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這名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，自己今日向店家購買了2隻螃蟹，分別是350元的紅蟳與300元的處女蟳，再加上1元的塑膠提袋，總金額共計651元，不過老闆開出來的發票上卻寫著「實收現金1000萬」，找零還得給她999萬9349元，讓該名女子哭笑不得表示「老闆你累了嗎？我有一千萬會只跟你買兩隻蟹啊？」。

▲發票實收現金金額讓女網友當場傻眼。（圖／翻攝爆廢1公社）

照片曝光後也有大批網友被逗樂，紛紛幽默回覆「發票不要丟！這張發票看他要拿多少來贖回」、「買個螃蟹致富的故事」、「老闆還在找蟹」、「蟹蟹先不要！」、「有一千萬我還不買下全部的螃蟹」、「沒關係啦！到時候免費吃一年份的」、「讓你體驗有錢人的快感罷了」。

另外也有網友點出關鍵，提到其實銷售額正確就好，「總計沒錯，實收沒錯，其他隨便打也沒差」、「應該沒差吧，單價正常，不是販售價錢打錯」、「這個沒事啦，銷售額正確」、「商品價格沒錯就沒差」、「售價打錯比較慘，好比1000要找你349，打成收1千萬賣9999651，找349元，營業稅可能要員工賠」。（編輯：楊智傑）