為何一堆人開始不吃泡麵？眾曝「2致命敗筆」：回不去了
為何一堆人開始不吃泡麵？眾曝「2致命敗筆」：回不去了
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 07:15:33
泡麵因為其便利且口味眾多的緣故，成為不少人宵夜的首選，甚至有些忙碌的人也會把泡麵當成正餐。不過，近日就有網友討論「有些人跟我一樣已經不太吃泡麵的嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT文指出「以前還真的是蠻喜歡吃泡麵的，但是泡麵現在越來越貴，尤其碗裝的，說到底吃一碗根本吃不飽，吃兩碗我直接去吃便當或者小吃攤大碗麵就好了，還比較沒那麼空虛，想問大家有人跟我一樣已經不太吃泡麵了？」貼文一出，網友紛紛回應「不吃了+1根本吃不飽」、「真的吃不飽....想吃兩碗又覺得去吃別的更好」、「碗裝的也是吃不飽啊，麵都好少」、「吃不飽+1除非把湯喝光，但也還是很容易餓」、「不能當正餐啦...真的吃不飽」、「價格越來越貴，一碗40、50還沒飽足感」、「價格老早回不去了，以後也只會繼續漲價而已，又吃不飽」。另外，也有不少人指出「鈉含量太高了，尤其還在那邊喝湯的，有夠不健康」、「很不健康啊，三餐吃泡麵省錢省到壞身體勒」、「不健康又吃不飽，實在沒理由去吃」、「要吃到飽也要吃兩碗，又營養不均衡，我不如吃便當。」（編輯：張嘉哲）