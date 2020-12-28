Gogoro騎到沒電了！正妹奔充電站秒愣住 機車族一看暴動
Gogoro騎到沒電了！正妹奔充電站秒愣住 機車族一看暴動
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 07:32:02
隨著環保意識抬頭，不少人都將自己的油車換為電動機車，其中又以Gogoro最為常見，其換電站在全台已經超過兩千座。近日，就有網友分享騎到沒電去加油站換電時，發現電池上頭都放了一個「小贈品」，讓她大開眼界，貼文引發熱議。
原PO在「Gogoro Club」貼文指出「昨天Gogoro騎到沒電的時候，去充電站換電池，想說電池上面怎麼有藍色的小禮物，結果一看竟然是Gogoro的口罩耶？是官方活動還是什麼啊？覺得小確幸，獲得口罩兩枚」。貼文一出，網友紛紛回應「在哪邊啊？也太好」、「我這邊都沒有」、「好羨慕啊！但這是狗狗肉的活動嗎」、「哇！狗狗肉的口罩耶，好難得一見」、「好羨慕嗚嗚，哪邊有啊」、「高雄車友沒看到嗚嗚」、「桃園也沒看到，怎麼會有」。而後來，也有一名女網友現身表示「這是Gogoro業務給的，基於想要分享禮品給狗狗肉的粉絲，因此實行這樣的模式發送，目前僅有在北部地區的充電站才有機會拿到」女網友也表示「我這邊還有很多口罩，但是中南部地區的狗狗肉車友可能要等我去環島才會發」。（編輯：張嘉哲）