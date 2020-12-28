114人從英國返台！網臉綠「幹嘛現在回來」 殘酷理由曝
114人從英國返台！網臉綠「幹嘛現在回來」 殘酷理由曝
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 07:48:20｜2020-12-28 07:48:28
英國自從出現變種新冠病毒後，各國開始加強對英國的防疫措施，台灣也不例外，而昨（27）日晚間，首架自英返台班機抵達桃園機場，114名旅客當中，有1人發燒送醫、4人傳出14天內有症狀，紛紛送往集中檢疫所。對此，就有網友討論「這批英國班機回台是什麼心態？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「這批現在回國的，有的長年旅居英國，結果今年夏天疫情緩和時不趕快回來，冬天發現變種病毒了，事情大條才衝回來，搞到醫護、機場人員人仰馬翻，為什麼台灣還要接受這種自私自立的人？」貼文一出，吸引許多網友回應「講的好像夏天回來不會被罵一樣」、「疫情開始後，哪次國外回來沒被罵自私，本國國民為何不能回來？」、「又不是出去玩...台灣就安全啊」、「換作是妳，你也會回來的」、「這時候回來才聰明，提前回來是要失業半年多？」、「如果那邊有工作，防疫做好的話，幹嘛提早回來失業，現在回來很聰明啊」、「有國籍不回來要去哪？」
至於目前返台的這一百多名旅客狀況，現階段採檢的18件檢體，結果最快將在今（28）日中午公布，負責檢疫所任務的醫福會執行長王必勝，昨天晚間也在臉書PO出現場照片表示，「在集檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴我，回家真好、到了世界最安全的地方！」顯見台灣防疫的成功，獲得國人的大力肯定（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。