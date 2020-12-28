女醫師月薪30萬堅持不交男友！「真實原因」曝 全場崩潰
女醫師月薪30萬堅持不交男友！「真實原因」曝 全場崩潰
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 08:21:13
醫師在多數人的心中是非常高薪，且地位甚高的一種職業，不少人也都認為他們的另外一半肯定非常好找，因為會減除了情侶交往時所要面臨的經濟問題，不過，近日就有網友分享自己2個姊姊都是醫師，但是2個人都不交男友，其原因曝光後引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我有兩個姊姊大我快十歲，一個是牙醫、一個是西醫，兩個月收入都有20、30萬元，雖然以前他們也曾經交過男朋友，但是現在都是單身，父母雖然口頭上表示不在意，但是也屢次介紹對象給姊姊們，不管是律師、法官、工程師通通都被姊姊們打槍」。原PO對於這樣的狀況感到非常納悶，於是開口問姊姊們原因，姊姊們則表示「男生賺的都比她們少那麼多，很難有可以依靠的感覺」這才讓他恍然大悟，並疑問「這樣高薪的女生應該怎麼挑選另外一半？」貼文一出，網友紛紛回應「抱歉姊姊們，台男我就爛」、「真的會想找差不多的，主要不想生活品質被影響吧」、「那就只好找醫生啊，不然要怎麼辦」、「律師或工程師可以了吧...是長得不夠帥嗎？」、「真的很中肯，女強人不婚的還真的很多」、「有能力的女生確實比較難找男友」、「也給別人一點機會麻....錢不是一切啊」。（編輯：張嘉哲）