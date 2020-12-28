檢疫員忙碌身影曝光！英返台旅客：到了世界最安全的地方
檢疫員忙碌身影曝光！英返台旅客：到了世界最安全的地方
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 09:57:35｜2020-12-28 10:57:05
昨（27）日晚間英國返台的華航CI-082班機搭載127人，為了防堵防止新冠肺炎（COVID-19）的變種病毒侵入台灣，機上乘客將統一送集中檢疫所。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝分享，不少返台的旅客向他說「回家真好、到了世界最安全的地方」。
從英國傳出的變種病毒，傳染力增加70%，讓各國相當緊張，而台灣為了防堵病毒進入社區，27日晚間從英國返台班機的機上乘客全部送集中檢疫所，目前則累計5人緊急採檢，其中1人因為高燒而送醫，其餘4人屬於輕症，沒有發燒，已經完成採檢離開前往檢疫所，檢驗結果最快28日中午出爐。王必勝在個人臉書表示，英國專案入境者經長途旅行，帶著沉重的行李，還有人帶著小孩，每個人臉上都有藏不住的疲憊，但在集中檢疫所人員親切的服務和關懷中，「有好幾個人告訴我『回家真好』、『到了世界最安全的地方』」。
王必勝也貼出現場人員忙碌的身影，並感嘆「看著集中檢疫所各組有條不紊又高效率地執行任務，深深以他們為傲，辛苦了」，許多網友看到也紛紛回應，「謝謝你們，辛苦了！」、「必勝長官及防疫團隊辛苦了，謝謝您們在第一線把關！」、「謝謝你們，一直默默地守護台灣人民」、「在前線作戰的工作人員辛苦了」。（編輯：許智超）
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