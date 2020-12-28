手遊村莊被攻擊！她一看閨蜜「爆氣舉動」茫掉：妳先的耶
手遊村莊被攻擊！她一看閨蜜「爆氣舉動」茫掉：妳先的耶
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 10:54:03
「哇！珍妮佛羅培茲」近期一款手遊因廣告奇葩而吸引不少人遊玩，但沒想到的是，遊戲內的偷金幣及攻擊系統竟會造成友誼分裂。近日，就有網友抱怨，她發現自己的領地被攻擊又被偷錢，回擊後閨蜜竟說「我先刪好友」，讓她非常傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，閨蜜先偷了1000萬元還攻打她的小屋，而她看到後立刻反擊「偷個5百萬，再把妳夷為平地」，結果閨蜜突然用Line私訊「我先刪好友，要不然遊戲會打架，之後FB再加回來」。「那我給妳打身體健康的？」原PO解釋，這款手機遊戲就是互相偷錢及攻擊，並無奈說「那麼輸不起，一開始就不要偷我不要打我嘛，奇怪餒」，最後也好奇問「有人跟我一樣因為遊戲被刪好友嗎？」許多有玩該款遊戲的網友也紛紛回應，「破壞友情的小遊戲」、「一個遊戲看破人心，不用花一毛錢，這遊戲可以」、「這遊戲就是要互打互偷才好玩啊，偷不起打不起真的別玩」、「不懂遊戲這麼認真幹嘛？」、「我都跟朋友互相傷害」、「哇喔，是珍妮佛羅培茲！妳剛攻擊我的村莊？」、「笑死，我就遇到一個 」。（編輯：許智超）