公司南北部各開同職缺！神扯差異曝光 求職男一看崩潰了
公司南北部各開同職缺！神扯差異曝光 求職男一看崩潰了
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 10:53:08
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有網友指出，自己發現有公司在南北兩邊都開相同職缺，卻發現待遇大不相同，讓他不解提問「會造成此現象的原因主要是？」隨即引來許多人熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示有公司在南北部都開相同職缺，但他卻發現北部的薪資多了幾千塊至一萬元不等，若加上加班費和年終分紅等獎金，兩邊薪資差異就更大了。他也感嘆指出，「就算住家裡不用房租還是有點不平衡，而且可能南部也一堆租房子的阿！沒道理門檻差不多做的事情也差不多，同工如此不同酬」。面對這樣的差異，原PO就納悶「會造成此現象的原因主要是？」隨後他亦列出可能原因，包含「南部開低就有人做了？參考同樣職缺還是該區附近起薪？」「北部花費高？扣掉房價房租，吃的也不會差太多」。貼文一曝光，隨即引來網友討論，不少人感嘆直呼「在中南部工作除非你是資方，不然比北部社畜還可憐」、「工作機會，南部職缺不多就算開死豬價也是一堆人搶」、「台北多南部一萬獎金另計，北部小組長位置也多」；但亦有人抱持不同想法，「我寧願回南部，來台北生活看看你就知道」。（編輯：陳雅雲）