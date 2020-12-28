1200萬想買房！他急問：哪不潮濕 眾推「北部宜居天堂」
1200萬想買房！他急問：哪不潮濕 眾推「北部宜居天堂」
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 11:46:06
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子，且不少人在挑選物件時，都會再三考慮價格、條件等重點。對此，就有一名網友指出，自己想在台北、新北地區買房，但他就開出「比較不會潮濕」的條件，詢問大眾「該買哪比較好？」而引來許多行家推薦最佳居住地。
原PO於臉書社團《買房知識家（Q你的A）》上發文，表示自己想在台北或新北買房，頭期款只有500萬，總預算抓900-1200萬，文中他也好奇提問「買哪裡比較不會潮濕呢？不要跟我說全台都很潮濕我當然知道。」問題一曝光，隨即引來眾多網友討論，其中「三重、蘆洲」被最多人點名，「蘆洲，每次古亭站下雨，我回到蘆洲都沒下雨，溫度也有差一點點」、「北市下雨到三蘆真的就沒雨」、「蘆洲區，首選」、「蘆洲還不錯，1200華夏三房無車位，一公里選擇很多」、「三蘆很可以～～～」「蘆洲，三重一帶，這邊真的乾燥很多。每天從新店到這都有羨慕。」、「蘆洲首選，天氣乾燥，生活機能佳」。此外，留言中亦有許多人推薦天母、新莊、五股、中和、永和等區，直言「上新莊！我住了六年，在之前住過南勢角、內湖，上新莊真的比較少雨。五股風大也可以考慮」、「天母，每次台北其他地方下雨。天母都沒下」、「跟新店比，中永和算好天氣」、「五股也不潮濕，可是五股離蘆洲捷運站最近的地方大約要兩公里」。（編輯：陳雅雲）