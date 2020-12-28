英國變種病毒肆虐！中國「稱呼」醫師爆嗆：譚德塞你在哪
英國變種病毒肆虐！中國「稱呼」醫師爆嗆：譚德塞你在哪
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 12:28:22
英國近期發現傳染力更強的新冠病毒變異體，導致境內確診病例急速飆升，其他國家也陸續發現感染者，使各國的抗疫之戰更加艱辛。不過，中國官方曾強烈要求各國不得稱其為「武漢肺炎」，改稱新冠肺炎，還獲世界衛生組織（WHO）背書，如今卻有官媒稱「英國新冠變種病毒」，這讓重症醫師陳志金忍不住直呼「譚先生（WHO秘書長譚德塞）你在哪？」
武漢肺炎疫情爆發之初，全球稱此疾病為「武漢肺炎」，不過隨著疫情擴大，中國卻認為此稱呼有歧視武漢之嫌，因此要求全球改稱為「新冠肺炎」，甚至從各方面施壓要求更改稱呼，如今英國出現武漢肺炎變種病毒，中國卻有官媒報導稱之為「英國新冠變種病毒」。對此，重症醫師陳志金在個人臉書表示，當初在喊「武漢肺炎」是污名化的，現在遇到「英國變種病毒」（UK／British variant, UK／British mutation）時，有出來捍衛英國嗎？有在呼籲大家要改稱「B.1.1.7」嗎？學術有學術的命名，民眾有民眾通俗的稱法，地名其實只是方便大家辨識和溝通而已，最後陳志金也大酸「譚先生你在哪？」
許多網友看完也笑虧，「不懂他躲到哪裡去了」、「已經對他見怪不怪了」、「這樣都能被說是防疫有功我真的超醉，當初還出來說新冠肺癌才對」、「中國才扯＝＝叫別人不准叫，自己說人家英國變種病毒」、「譚先生還沒得到授權回答⋯⋯」。（編輯：許智超）
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