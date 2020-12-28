面試被問薪水！男霸氣喊「依公司規定」 內行心死抖內幕
面試被問薪水！男霸氣喊「依公司規定」 內行心死抖內幕
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 12:11:36
每個新鮮人在出社會之後便會開始找工作，其中一關就是要通過「面試」，不少人擔心面試搞砸，不僅會注重服裝儀容，也會注意應對主管問題之間的回答用詞。近日就有網友詢問「如果在面試的時候，談薪水說依公司歸定是不是比較穩？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我自己是資工碩士畢業，剛好最近要找工作，正在寫履歷與找公司中，突然想到在面試的時候，關於期望薪資的部分是不是都會寫「依公司規定」比較好，但問學長經驗，他們都認為不管如何就直接喊價，不知道大家的看法是怎樣？」貼文一出，網友紛紛回應「寫依公司規定就是等著被開低薪」、「依公司規定真的母湯，請自己決定自己的身價」、「寫依公司規定就慘了啊，主管會用最低薪聘請你....」、「自己的價碼自己談，搞清楚行情價開高不走低，讓公司去砍」、「如果真的很想要工作又對自己沒信心，才寫依公司規定，不然一定開高給公司砍」。另外，也有網友專業分析「我建議即使是新人，也該練習證明自己價格的機會，不要老是依公司規定， 除了可拿到同事工作一兩年後才有的薪資外， 更可練習如何量化自己的價值，很有用的，千萬不要怕議價就會失去工作機會，真的要錄取你的人，絕對不會因為你開多個幾K，就直接不錄取的。 」（編輯：張嘉哲）