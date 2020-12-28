面試被問興趣　頂大女誠實神回！人資臉秒垮掉：直接掰了

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隨後面試官再丟出「對其他什麼工作內容會有興趣？」的問題，沒想到原PO超誠實回應「如果單純是指工作的話我對賺錢比較有興趣」，文中她也坦承，本想再補充休閒時的興趣，「想說我認為工作與興趣本來就是分開的兩件事，然後誘導他，我能在工作上求的好的表現是為了支撐我背後的興趣」。
沒想到面試官一聽到原PO的答案，臉瞬間垮了下來，隨後表示「好的，那我們今天就先到這邊，之後會再另行通知你」，立馬結束面試，這就讓她崩潰直喊「本來以為會拿到口頭offer...是不是因為我最後這句話讓面試官生氣了？」
問題一曝光，隨即有許多過來人傻眼留言，「面試官看的是你有沒有格局的回答，哪個主官不知道來應徵的不是要錢？結果你選擇跳了這坑」、「誰工作不是為了錢為了生活啊……面試前腦子要存一點制式回答，雖然很假拜，但面試官就是愛聽」、「直接掰了，你講這句話，面試官當然不會愛聽，因為想要賺錢這件事，妳到哪裡都賺得了，妳有頂大光環，人家怕你會跑，因為擔心小廟供不了大佛」。
但亦有人提出不同看法，「我覺得還好，單純那位主管不喜歡而已，下一位說不定會覺得你好誠實大方...不必迎合是真的」、「除了實習生，不然誰不是為了錢才工作」、「有時候不用迎合別人，要你的人會想知道你真正的想法，這樣他們才能留住你」。（編輯：陳雅雲）