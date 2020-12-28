越南歌登台灣發燒榜！「觀看次數」讓他嚇壞 眾全喊正常
越南歌登台灣發燒榜！「觀看次數」讓他嚇壞 眾全喊正常
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 15:14:19
YouTube上的頻道非常多，不管想找什麼題材幾乎都有，也使現代人花在YouTube上的時間越來越多。近日，就有網友發現，台灣地區的發燒影片竟然出現越南歌手的MV，讓他忍不住好奇問「這代表很多台人在聽越南歌，還是台灣的越南人數已足以撼動台灣的流量分佈？」貼文也引起討論。
原PO在《PTT》表示，剛剛在看YouTube發燒影片時，突然發現一首越南歌有上榜，而且該影片才發布19小時，觀看次數就有845萬，讓他不禁想問「這是代表很多台灣人在聽越南歌？還是台灣的越南人數已經足以撼動台灣YT的流量分佈了？」許多網友也紛紛回應，「常有啊，之前還看過一天中好幾個印尼節目上發燒」、「澳洲發燒也一堆中文影片阿」、「常常都有，台灣人也哈越了」、「本來新住民在未來就是一個大族群，影響力比客家人、原住民強大太多了」、「其實越南歌很不錯，國、台語樂壇可能都會輸」、「我是台灣人，我也會聽越南歌」。
另外，也有網友分析，新住民來台不全都是壞處，他們解決了台灣兩大社會問題，就是經濟、少子化，「移民短期會帶來一些小問題，但移民也能解決經濟問題，而且多元化對社會絕對是有幫助的」、「現在租屋市場的主力就是新住民」、「新住民的消費能力超強」、「近幾年台灣經濟和出生率都靠他們，要珍惜」。根據《YouTube》說明，凡是 YouTube 提供服務的國家/地區及語言，都有對應的語言和內容位置選項可供選擇，《YouTube》也不斷擴增產品的功能，以支援更多使用者。語言設定會影響「首頁」與「發燒影片」中顯示的影片。（編輯：許智超）