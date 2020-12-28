想戴AirPods堅持不買！女揭真正理由　網哭：終於有人懂

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想戴AirPods堅持不買！女揭真正理由　網哭：終於有人懂

編輯中心/綜合報導

2020-12-28 16:19:48

Airpods
▲有女網友指出，由於自己耳道形狀特別，不管是AirPods，還是有線耳機，戴上去永遠都會滑出來。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有女網友指出，自己的耳道形狀似乎比較特別，只要耳機戴上去永遠會滑出來，因此讓她決心不使用Airpods。貼文曝光後，就有不少相同問題的網友紛紛淚喊「我以為只有我有這種問題！」
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原PO於《Dcard》上發文，其於開頭感嘆表示「我這種人不知道是不是極少數欸」，她透露自己的耳道形狀似乎比較特別，只要耳機戴上去永遠會滑出來，「所以我連戴有線的都會狂掉下來，哭啊！每次走在路上也會接受異樣眼光」。
她透露，有次搭乘捷運時，在掏口袋拿東西的她，耳機突然掉落下來，身影看起來十分狼狽，當時卻聽到有路人直言「欸你看！這就是戴有線會有的問題」，這就讓原PO崩潰直呼「不是啊！！！我超想戴AirPods當潮潮的」。

除此之外，她也分享，某次和朋友一起使用AirPods，在一人戴一耳的情況下，一同聽取錄音檔，「AirPods是不是有一種設定是耳機掉落會暫停播放？我跟他聽半小時大概暫停了15次，我很抱歉我的同學」。文末她也無奈感嘆，「現在走在路上都好想做一件衣服或是掛個牌子在身上寫：我的耳道形狀異常，不能戴無線耳機，不要再說我窮酸了啦！」

▲原PO透露，自己耳道形狀似乎比較特別，只要耳機戴上去永遠會滑出來。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO透露，自己耳道形狀似乎比較特別，只要耳機戴上去永遠會滑出來。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，隨即引來許多有相同困擾的網友留言，「終於有人耳朵跟我一樣了！！！iphone的耳機不管有線無線，我都會滑掉= =」、「我也是戴不住無線的耳機，永遠會脫落...拼命往裡面塞也無法」、「我也是！我戴每一種都會掉出來，有一次在火車上掉到椅子下還蹲在地上找，有夠尷尬」、「我以為只有我有這種問題，我戴耳機只要有軟塞的都會滑出來，害我每次有朋友要遞耳機給我還要想辦法拒絕」。
不過，留言中也有人貼心建議，「其實妳可以試試看訂製耳機，製作耳模去訂製的耳機只有自己可以用」、「要不要上網找看看airpods防丟耳掛，因為我同學好像也是跟原po差不多的情況，裝了這個以後就不會掉了」。（編輯：陳雅雲）
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