揪男友逛百貨！女逼「買單化妝品」結局神扯：哪門子套路
揪男友逛百貨！女逼「買單化妝品」結局神扯：哪門子套路
編輯中心/綜合報導
2020-12-28 16:13:43
近來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題，然而每對情侶也都有屬於自己的相處模式。不過，近日一名女網友在臉書社團《靠北女友my girl》貼文提到，和男友一起去逛專櫃化妝品，要求男友幫忙付錢買單卻遭拒，隨後一連串超扯劇情曝光讓全場網友紛紛看傻。
原PO表示，日前和男友去專櫃試化妝品時，要求對方付錢，男友卻稱只願意付一半，原PO疑惑追問「是不是不夠錢，不然我們不要買？」男友回應不是不夠錢，但他只能幫忙付一半，另一半則要原PO自己出。原PO無奈的說「你是不是哪根神經沒接好？你明明知道我跟你出門都會忘記帶錢包的」，然後就傷心得哭了，櫃姐也幫忙罵了男友一頓，說怎麼可以叫女生掏錢，這時男友才過來道歉，承認自己一時糊塗，最後才願意乖乖刷卡。貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友卻不認同原PO的行為，紛紛回應「我就是沒你這種男朋友，我都自己買、自己掏錢、自己逛專櫃」、「聽到跟另一半出去，都會忘記帶錢包的，就看不下去了！」「我的臉皮就是不夠厚，才都自己買」、「化妝品你在用，自己出錢啦，忘記帶錢包是哪門子的套路？」「沒帶錢也敢出門？還是習慣把他當工具人移動式錢包？」「櫃姐也很生氣，這一筆沒賺到」；不過，也有網友質疑「這看起來是反串」、「這一定是男友的反串文，想看大家的反應」。（編輯：賴詠璿）