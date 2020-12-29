房市／台中北區500萬以下交易占大宗 因這房型特別多
財經中心/綜合報導
2020-12-29 18:00:00
最新一期《大台中房市季報》顯示，今年第三季台中各主要行政區成交案件總價大多落在500至1000萬之間，且北區500萬以下的成交案件占比高。專家分析，北區屬舊市區，有屋齡逾3、40年的中古屋，加上有一中商圈、中國醫，周邊套房及中古華廈2房產品供給量較其他行政區更多，因此低總價交易也較多。
根據《大台中房市季報》，今年第三季台中市成交案件總價以500至1000萬占42.5%，不過，位於市中心的北區，以住宅大樓、華廈的交易為大宗，但總價在500萬元以下的案件達36%，占比較500至1000萬的案件略高1個百分點，是各主要行政區中比較罕見。該報告亦顯示，今年第三季北區公寓、大樓、華廈的每坪均價16.7萬，透天厝平均總價則為1330萬。信義房屋科博館店店長方治勝分析，北區屬台中傳統舊市區，區內房屋類型「新舊夾雜」，除有部分較新建案，亦有屋齡3、40年以上的公寓或中古華廈、大樓。尤其一中商圈、中國醫就位於北區，與其他區域多標準型產品比較之下，商圈、學校、醫院周邊套房和中古華廈2房等小坪數、低總價物件供給量較高。
方治勝說明，以總價500萬以下來說，在北區能夠買到套房或舊華廈2房物件，若是500至1000萬，約能買到屋齡10年內電梯大樓2房，或是老公寓3房。另外，視建商品牌、社區質感、屋齡的不同，屋齡15年內電梯3房約1000至1500萬，部分條件較優的物件則可上看1500至2000萬。方治勝也表示，北區原本人口就頗為稠密，使交易量一向穩定，再加上物件類型、總價區間落差大，無論家長為子女就學買房，或是首購、換屋族，均能滿足需求。他也觀察到，不少中部其他縣市民眾到台中工作，考量當地套房租金每月約1萬元初，2房約需1.2萬至1.5萬，只要能存到第一桶金100萬元以上，轉租為買的比例甚高。