一口氣掃光88盒！她狂搬好市多「搶手貨」　網嗆：夠丟臉

代購服務原本是為了替消費者買到海外或他國的好康，但近年來卻演變成為哄抬價格的手段，不少電商平台上時常出現搶手的熱門貨，像是特殊造型的悠遊卡、PS5遊戲主機或演唱會票券等，都會出現賣家「代購」卻以高於市價的金額賣給粉絲。近日就有網友在美式賣場發現一款迪士尼拼圖，才剛上架後卻被民眾狂掃8大箱，整個架上的現貨全部被買空，網友氣得拍下這個畫面，掀起眾人一陣撻伐。

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這名網友在臉書社團《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》傻眼表示，自己在台中的美式賣場好市多（Costco）北屯店目睹這個畫面，仔細一看可以發現照片中疑似是一對男女顧著眼前的推車，推車上卻裝滿了超過8大箱的迪士尼拼圖，每箱約有11盒售價399元的鐵盒裝拼圖，超過88盒總價值約

的熱門鐵盒拼圖就這樣從架上被掃購一空。

許多網友就表示，因為這個迪士尼拼圖每盒內有20款迪士尼經典人物的拼圖，包含《冰雪奇緣》、《玩具總動員》、《獅子王》和《花木蘭》等等，價錢又相對親民，是不少家長會買來當作交換禮物或送給孩子的熱門貨，看到這個上架後立刻被掃光的畫面也相當氣憤「太扯了吧」、「難怪我去了什麼都沒有了」、「好想要可是都買不到」、「有種會費白繳的感覺」。

▲日前有網友發現好市多開賣這款迪士尼拼圖，沒想到卻造成人人搶購的盛況。（圖／翻攝自臉書社團《COSTCO好市多商品經驗老實說》）

至於究竟這兩位民眾為何將架上貨物一次掃空，不少網友也猜測是為了代購拋售，「看也知道拿去賣的」、「一定是搶過去掛在網路上賣，好市多買不到你就得跟他加價買，不要跟我說是買回去拼」、「真的丟臉了」、「很多東西缺貨，大多都是代購買走了，只要到蝦皮看看就知道了」、「超無恥啊，壟斷貨源在網路上加價賣，賣不掉再拿回來退貨就好，做無本生意」；但也有網友推測可能是幼兒園或國小補習班、校方買來當作禮物、獎賞，但這個畫面曝光後，的確也讓不少消費者感嘆「有人就是會把方便當隨便」、「搶不到就是搶不到」。（編輯：楊智傑）