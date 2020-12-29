NOW早報／黑男街頭捕獲F級辣妹　私照一翻竟是百萬女神

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姚采辰被黑男認出後，大方表示自己目前單身，且希望未來的另一半能有孝順、負責任的個性，也必須溫柔體貼，不過由於姚采辰當時正在趕車，未順利完成配對，但黑男仍然在過了2個月之後，找到符合她條件的對象。
今日天氣／東北季風減弱 多雲到晴僅東部
昨（28）日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，但雨勢不大，中南部地區晨間有些零星雨，上午起就逐漸轉為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨低溫約16至19度，白天北部及東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫回升有限，約21至24度，整天偏涼，至於中南部地區高溫仍達26至28度。今（29）日是寒流南下前的空檔，這天東北季風稍減弱，水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區及北部山區偶有小範圍降雨；氣溫方面，清晨低溫約17至20度，白天北臺灣高溫約21至23度，仍稍有涼意，中南部及花東高溫24至28度。
風力方面，昨晚恆春半島沿海空曠地區可能有10級左右陣風，臺南以北、臺東沿海空曠地區及各離島也容易有8至9級強陣風；今天白天風力減弱，但是要提醒大家，今晚風力又會迅速增強，預計在短短6至12小時內，風力就從平均風5至6級陣風8級增強到平均風8到9級陣風11級，到了明（30）日清晨，高雄以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，海面浪高可達5至7米，這種狀況較少見且容易造成危險，提醒海上作業、海邊活動務必特別注意安全。
高雄鳳山傳甲烷外洩濃度高達1萬ppm 警消封街戒備中
高雄市鳳山區昨（28）日晚間八時左右於南正二路、南榮路口疑似瓦斯外洩，民眾聞到異味報警，警消人員獲報後立即前往現場處理，一開始以為是變電箱產生異味，經過檢測為可燃性氣體甲烷，且濃度高達1萬ppm，目前消防隊出動7車、19人戒備，現場有多局處進行封街警戒，外洩點和原因不明，提醒民眾暫時避開此路段。
高市經發局表示，119於昨晚接獲通報鳳山區南正二路83號附近有異味，經查證有可燃性氣體讀值，經發局已依據SOP程序，通知欣雄瓦斯公司，並同步啟動應變機制。
P聯盟／誤觸彩帶烏龍後續 聯盟三點回應領航猿申訴
P. LEAGUE+ 職籃聯盟上周賽事發生誤觸彩帶烏龍事件，執行長「黑人」陳建州在深夜連續道歉4次，昨（28）日聯盟接受「受害方」桃園領航猿申訴，將於下周召開「賽務決策委員會」盼改善比賽相關缺失。
聯盟發新聞稿表示，昨日受理桃園領航猿針對例行賽第三場的申訴。新竹攻城獅主場首戰對上領航猿，終場前32.3秒發生提前誤噴彩帶的烏龍，造成比賽被迫中斷了近3分鐘。
日本醫療早崩壞？民間「鬆懈現況」曝 旅日台人嘆：完蛋
日本因應國內新冠疫情惡化，加上境內出現英國變種新冠病毒案例，26日閃電宣布至年1月底這段期間，禁止外國人的入境申請，基本上全面禁止外國旅客入境。不過這番舉動也讓旅日台人忍不住搖頭表示日本醫療體系早已崩壞，人民和政府看待疫情的態度相差甚大，許多民眾鬆懈的態度更讓他直言「日本完蛋了！」。
這名旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」27日在粉絲專頁發文提到，有同樣在日本工作的台灣網友告訴他，自己身在日本醫院當看護，站在防疫第一線人員的角度來看，日本醫療體系已經崩壞，「很多患者不能收只能在家吃自己」、「被迫穿著半套式防護衣工作」、「日本許多醫院裡外人員都被傳染了」，而全國面對這種壓力也造成前所未有的「醫療辭職潮」。
一口氣掃光88盒！她狂搬好市多「搶手貨」 網嗆：夠丟臉
代購服務原本是為了替消費者買到海外或他國的好康，但近年來卻演變成為哄抬價格的手段，不少電商平台上時常出現搶手的熱門貨，像是特殊造型的悠遊卡、PS5遊戲主機或演唱會票券等，都會出現賣家「代購」卻以高於市價的金額賣給粉絲。近日就有網友在美式賣場發現一款迪士尼拼圖，才剛上架後卻被民眾狂掃8大箱，整個架上的現貨全部被買空，網友氣得拍下這個畫面，掀起眾人一陣撻伐。
這名網友在臉書社團《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》傻眼表示，自己在台中的美式賣場好市多（Costco）北屯店目睹這個畫面，仔細一看可以發現照片中疑似是一對男女顧著眼前的推車，推車上卻裝滿了超過8大箱的迪士尼拼圖，每箱約有11盒售價399元的鐵盒裝拼圖，超過88盒總價值約35,200元的熱門鐵盒拼圖就這樣從架上被掃購一空。（編輯：王柏文）