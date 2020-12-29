工作20年請808天假！他「請太多」被炒　判決出爐糗大了

職場上的請假規定往往是勞資雙方得花費心思溝通之處，若員工太常請假會被公司認為散漫，但規定太嚴不讓員工請假又會導致上班族認為沒有彈性，勞資雙方因請假衍生的爭議也因此頻傳。近日在英國就有一起員工因為向公司請了超過8百天的假遭到開除，沒想到告上法院後，判決出爐卻跌破眾人眼鏡。

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根據英媒《鏡報》報導，這名任職於知名汽車公司「捷豹路虎」（Jaguar Land Rover）的男子維克（Vic Rumbold）已經服務長達20年，他在西米蘭德茲的製造工廠負責輪班作業，但因為身體不好這20年來陸續請了總共808天的病假，自2018年開始又被診斷出患有髖關節方面的疾病，情況嚴重到必須動手術因此才不斷請病假。

▲在 「捷豹路虎」汽車製作工廠工作長達20年的這名員工，因為期間請了超過8百天假而遭到解雇。 （圖／取自《Pexels》）

沒想到公司卻因為維克請假日期陸續增加，頻率也越來越頻繁，影響到公司生產狀況，於該年度12月以「行為、能力有所不足」為由將其解雇，而公司經理則在法庭上提出內部評估證據指出，光是這808天輪班請的病假成本就將近有10萬英鎊（約新台幣308萬元），更何況自2000年開始每年都沒有達到全勤，如此糟糕的出勤紀錄也讓公司不得不做出這樣的決定。

不過審理該案的法官則認為，該公司應該遵守考勤相關程序，事先警告員工並要求其改進。儘管維克在請假、手術復原期間公司提供了工作內容較緩和的職務，但仍需久站的工作內容仍讓維克無法負荷。最後公司卻以不合理的解釋將其解雇，在勞資雙方立場上並不公平，法官表示公司應考慮醫生建議，提供維克能坐著的工作，而非直接開除，因此最後判決「捷豹路虎」必須支付賠償金彌補維克的損失。（編輯：楊智傑）