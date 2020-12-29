跨年夜僅5度！明氣溫急降15度　吳德榮：這2山有機會降雪

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吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今日為寒流前的短暫空檔，全台各地晴時多雲，白天微熱，北部今日氣溫17至27度、中部17至31度、南部18至31度，東部則為17至28度。同時中央氣象局也發布低溫特報，提及30日寒流迅速南下，各地氣溫「快速下滑」，根據定義，黃色燈號為平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
吳德榮也表示，這一波寒流與2016年1月的「霸王寒流」相較，約弱了3度，但仍是「強寒流」。明晚北部空曠地區下探7度、都會區降至9、10度，24小時氣溫劇降達15度，比「霸王寒流」的降幅大。而到了週四清晨北台灣率先降至此波寒流的最低溫僅5度、台北都會區約7、8度，其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫可降至5度左右，而從元旦白天起至下週日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因夜間有「輻射冷卻」效應，所以早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；下週一下一波鋒面接近，水氣增多。
至於台灣會不會下雪？吳德榮說，明晚至週四大氣氣溫將降至0度以下，北部明晚雨開始逐漸停歇，大屯山、七星山於明日晚間將有少量飄雪的機率，太平山則在明晚至週四有降雪機率，而更高的山脈由於缺乏水氣，因此降雪條件更差。（編輯：王柏文）