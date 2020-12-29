女嘆「聖誕節＋跨年」都1人！全場暖心安慰　更吐問題點

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女嘆「聖誕節＋跨年」都1人！全場暖心安慰　更吐問題點

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 07:20:30

▲目前各地跨年活動皆未喊卡。（示意圖／取自unsplash）
▲女嘆「聖誕節＋跨年」都1人！全場暖心安慰，更吐問題點。（示意圖／取自unsplash）
一年一度的聖誕節已經結束，不少朋友又開始揪「跨年」，但近日卻有網友在網路上分享自己的經驗直言，兩個節日活動「都一個人」，這讓她覺得非常失落，沒想到全場的網友超暖心的安慰，甚至更揭露了問題點，引起熱議。
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▲有網友在網路上分享自己的經驗直言，兩個節日活動「都一個人」，這讓她覺得非常失落。（示意圖／pixabay）
▲有網友在網路上分享自己的經驗直言，兩個節日活動「都一個人」，這讓她覺得非常失落。（示意圖／pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上回覆一篇「一個人過聖誕節、跨年」的文章表示，「已經好幾年聖誕節、跨年都是一個人，上禮拜聖誕節也是下班就直接回家，這禮拜即將迎來2021年，我還是一個人過...」原PO更接著說，「最近重拾交友軟體，想說找看看有沒有人要一起跨年，結果目前都沒約到...」這更讓她難過直言「明明地球上這麼多人，我卻連一個可以一起跨年的人都找不到，雖然已經很習慣一個人過節，但內心還是希望有人陪伴，看來今年也是一個人跨年了，自己在家煮火鍋也不錯」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友暖心的安慰，甚至更揭露出問題點，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言安慰表示「一個人過節才方便，真心不騙，不用服侍另一半很自由啊」、「其實就算跟朋友一起倒數也是一樣空虛」、「往好處想，那天還有很多單身狗不得不上班」、「不要讓自己被商人的節日綁架，一點也不值得」、「非常自由，習慣就好」、「別難過，只是還沒習慣罷了」、「我也是一個人過了生日、聖誕，還有接下來的跨年，沒什麼的」、「不管是一個人還是一群人跨年，開心自在最重要啦」。
▲有網友點出問題點認為「孤獨空虛跟內心有些東西沒達到比較有關，不一定是需要陪伴」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自
▲有網友點出問題點認為「孤獨空虛跟內心有些東西沒達到比較有關，不一定是需要陪伴」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 pixabay ）
甚至更有網友點出問題點認為「孤獨空虛跟內心有些東西沒達到比較有關，不一定是需要陪伴」，「如果搞清楚自己內心想要什麼，可能孤單失落的感覺就會少一點」、「可以轉移注意力，一個人追劇、看書、聽歌、喝酒都可以」。（編輯：王柏文）
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