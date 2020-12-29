房子選「樓中樓」超不好？兩派人馬論戰關鍵重點：差很多
房子選「樓中樓」超不好？兩派人馬論戰關鍵重點：差很多
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 08:23:32
房子的型態百百種，有套房、樓中樓、家庭式等等，每個人在買房無不希望能夠住到自己所喜愛的房型，而近日就有網友在網路上分享自己對於「樓中樓房型」的看法，沒想到卻引起了兩派人馬的論戰，同時更揭露出重點直言「差很多」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上回覆一篇「會嚮往樓中樓嗎」的文章表示，「本來很喜歡樓中樓，挑高天花板感覺很棒，上方的小空間就像秘密基地一樣，床在樓中樓上層，下方為小客廳和書房，感覺就像多了空間可以使用」，不過原PO卻分享了自己的意見，「之前去住過民宿後，覺得好險沒有住這樣的地方，一個是上廁所的問題，半夜上廁所，恍恍惚惚的，要下樓尿尿要爬樓梯還要小心跌倒，一個是平常習慣躺在床上耍廢，發現忘了拿東西（吃喝或是書），就要又要爬上爬下停拿來拿去，上上下下的感覺，讓人很阿雜」，也因此原PO表示疑惑「大家會想住樓中樓嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「不會，一樣覺得上廁所很麻煩」、「有次父母來我跟老公住的樓中樓待幾天，我就覺得樓中樓不好，作息完全被干擾」、「出國住過，喝多半夜要下樓上廁所差點摔斷脖子」、「身高超過175不適合」、「不會，感覺可怕」，也有網友覺得「明明就很方便，只是很多人要求樓中樓有一層的功能？」、「喜歡，但較不耐震」、「娘家是樓中樓（5、6樓）各自有衛浴，一家四口約80坪空間，有嬰幼兒的覺得很方便空間又大」。不過大多數網友點出關鍵的重點在於，「樓中樓」和「夾層」要分清楚，不然真的使用上差很多，「那不叫樓中樓，那叫夾層...正常樓中樓就是兩層樓高」、「夾層跟樓中樓根本兩碼子事耶」、「還蠻多偽樓中樓的....看了覺得壓迫感好重」、「一堆人夾層跟樓中樓分不清楚」、「你的是夾層夾層夾層說三次，不是樓中樓，樓中樓請想成透天好嗎」、「那是假樓中樓好嗎，真樓中樓上面是可以有廁所的」。（編輯：王柏文）