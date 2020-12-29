公公吃蒜頭對婆婆「一舉動」！人妻當場羞炸：原地變空氣
公公吃蒜頭對婆婆「一舉動」！人妻當場羞炸：原地變空氣
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 07:52:04
兩人相愛步入禮堂，婚後的日子還得靠彼此用心經營，維持一段長久且幸福的婚姻。昨（28）日下午，一名人妻在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，公公中午吃完便當的蒜頭後，對婆婆做出「一舉動」讓她看得當場崩潰，直呼「直接原地變空氣」，療癒的貼文曝光讓全場網友紛紛笑翻。
原PO提到，自己和老公平常與公婆一起上班，老公負責跑外面工程，她在店裡負責文書工作，昨天中午吃完午餐後，公婆兩人突然閒了下來，婆婆處理完電腦的資料，就請公公幫忙她看一下「欸欸！過來幫我看一下，這個對不對」，公公隨即把頭湊向婆婆說「嗯嗯，就是這樣哦」。不過，因為剛吃完午餐，便當裡面有蒜頭，嘴巴氣味比較強烈，婆婆接著問「你是吃了什麼東西，嘴巴味道那麼重？」公公逗趣的說「蒜頭啊哈哈哈」，同時對著婆婆做出吹氣的動作，婆婆嚇得直嚷「臭～死～了！」公公又再次的向著她「哈～呼」一聲吹氣，兩人不斷輪迴這樣的舉動近2分鐘，婆婆才意識到「不要鬧了！媳婦在這裡！」
一連串行為讓原PO崩潰直呼「其實你們可以當我不存在沒關係，我已經快瞎了，就直接原地變空氣無所謂的」，但最後也領悟到「長久的愛情果然都是你在鬧、她在笑」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好可愛的公婆，家裡的氣氛一定很棒」、「不要輸，快叫老公回來吃蒜頭」、「叫你老公外面吃好榴蓮才回來哈呼XD」、「換個角度想，他們感情恩愛心情好才不會找妳麻煩呀」、「上了年紀的長輩，要去那找一把年紀的還感情那麼好，已經很少了」、「覺得這種愛情好美，她在鬧，你在笑」。（編輯：賴詠璿）