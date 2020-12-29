為何從不買超商福袋？眾人狂喊「真實理由」：根本是鬼吧
為何從不買超商福袋？眾人狂喊「真實理由」：根本是鬼吧
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 08:57:23
每年到了年底，各家超商就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣，近日，超商已經陸續推出各款式2021年福袋，引發話題。對此，就有網友討論「大家會買超商福袋的嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「各超商新品資訊共享」貼文指出「最近超商福袋又來了，我是已經看到某幾間已經推出了，有先買了一袋，開箱了之後發現不外乎就是一些零食飲料，我是覺得還是不錯啦，買個喜氣，大家會買超商福袋嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「不買+1根本沒看過有人中過大獎，中獎根本是鬼吧」、「我還蠻好奇它的車子到底有沒有送出過」、「裡面又是餅乾、飲料、抽獎券、嗨啾軟糖吧」、「每次打開都是餅乾啊，抽獎券是送的吧...根本抽不到」、「每年福袋內容物都差不多，唯一會不一樣的是售價」、「到底有沒有人中過啦」、「沒看過身邊有人中過...不想買」、「不喜歡吃裡面的餅乾零食...大獎也抽不到」。綜合網友意見，多數人不想買超商福袋的原因在於「中大獎的機率太低，且內容物雖然超值，但卻不見得是自己想吃想喝的，也從未看過身邊友人有中過大獎，因此果斷不買」。（編輯：張嘉哲）