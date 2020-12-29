男自爆砸160萬養女友被分手！警一查身份愣　風向秒逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在呂姓男子奉勸各位不要再被該女子欺騙後，案情竟然出現轉折，原來有辦案人員看到社團貼文後認出呂男身份，這名爆料的呂男正是今年初，刑事局查獲的「詐騙集團首腦」。
據了解，呂男先前曾從台北市的知名「剝皮酒店」取得酒客名單，接著夥同酒店小姐以「家人住院、過世、欠錢」等劇情博取同情，詐騙25名酒客共約1100萬元，當時查獲22人涉案，全被依詐欺等罪送辦，此案仍在台中地院審理中。
而面對被網友抨擊的呂男前女友，也出面表示「當初會提分手，是因為呂男有說謊的習慣，最後甚至騙走她的銀行帳戶去收詐騙被害人的帳款，呂男所說的160萬元就是不法獲利，而且提款卡都在男方手上，我根本沒有花到那些錢」前女友怒嗆「我知道你用了很多假帳號在那邊自導自演，散播捏造各種不實謠言，就像你做愛情詐騙，去騙那些火山孝子一樣！」。
消息一出，在臉書社團再度掀起熱議「風向秒變，我真的笑死」、「太狂了，社團內暗藏一堆業界人士啊」、「不要亂發文，小心被警方認出，好糗」、「真的糗爆，結果是詐騙集團，還上來討拍」、「看來事情還是不能只看片面，尤其兩人感情的事」、「好扯，半年獲利1100萬，160萬算什麼啊，好丟臉」。（編輯：張嘉哲）