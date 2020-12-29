男自爆砸160萬養女友被分手！警一查身份愣　風向秒逆轉

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男自爆砸160萬養女友被分手！警一查身份愣　風向秒逆轉

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 09:18:39

▲一名男網友在交友軟體上和一名女子交往，3個月內花了160萬，精品無限買，卻慘遭分手，崩潰直呼「都沒發生性關係」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友在交友軟體上和一名女子交往，3個月內花了160萬，精品無限買，卻慘遭分手。（示意圖／取自 pixabay ）
台中市一名24歲的呂姓男子在臉書抱怨，指出自己與交友軟體認識的女友交往三個月，期間自己出手大方，豪送各種精品花了160萬，但最後女方卻無情提出分手，引發網友撻伐女子是「物質女」，沒想到過了一天後，風向竟然逆轉，有警方認出，該男是一名詐騙首腦，而女方也因被攻擊而出面起底該男黑歷史。
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呂姓男子日前在「爆廢公社公開版」表示，在與女友交往的期間，出手絕不手軟，像是七夕送愛馬仕的項鍊、幫她付接睫毛的錢、接髮36000元、買潘朵拉串飾、找閨蜜一起來吃板前鍋物花了快1萬元、帶女子媽媽一起吃鐵板燒花3萬2千元等等，短短三個月就花掉160萬元，結果卻被女友提分手，令他心痛。
▲台中呂姓男子上網爆料女友三個月花了他160萬後提出分手。（圖／爆廢公社二館）
▲台中呂姓男子上網爆料女友三個月花了他160萬後提出分手。（圖／爆廢公社二館）
而在呂姓男子奉勸各位不要再被該女子欺騙後，案情竟然出現轉折，原來有辦案人員看到社團貼文後認出呂男身份，這名爆料的呂男正是今年初，刑事局查獲的「詐騙集團首腦」。

據了解，呂男先前曾從台北市的知名「剝皮酒店」取得酒客名單，接著夥同酒店小姐以「家人住院、過世、欠錢」等劇情博取同情，詐騙25名酒客共約1100萬元，當時查獲22人涉案，全被依詐欺等罪送辦，此案仍在台中地院審理中。

而面對被網友抨擊的呂男前女友，也出面表示「當初會提分手，是因為呂男有說謊的習慣，最後甚至騙走她的銀行帳戶去收詐騙被害人的帳款，呂男所說的160萬元就是不法獲利，而且提款卡都在男方手上，我根本沒有花到那些錢」前女友怒嗆「我知道你用了很多假帳號在那邊自導自演，散播捏造各種不實謠言，就像你做愛情詐騙，去騙那些火山孝子一樣！」。
▲隨後呂男被警方指認為是詐騙集團首腦後，前女友也出面起底黑歷史。（圖／爆廢公社二館）
▲隨後呂男被警方指認為是詐騙集團首腦後，前女友也出面起底黑歷史。（圖／爆廢公社二館）
消息一出，在臉書社團再度掀起熱議「風向秒變，我真的笑死」、「太狂了，社團內暗藏一堆業界人士啊」、「不要亂發文，小心被警方認出，好糗」、「真的糗爆，結果是詐騙集團，還上來討拍」、「看來事情還是不能只看片面，尤其兩人感情的事」、「好扯，半年獲利1100萬，160萬算什麼啊，好丟臉」。（編輯：張嘉哲）
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