月領25K養3人扛不住！他曝「想單身」理由 眾一聽全怒了
月領25K養3人扛不住！他曝「想單身」理由 眾一聽全怒了
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 10:21:10
若是和另一半有了小孩，身上的重擔想必會重上許多，要是沒有想清楚就衝動行事，連累的恐怕不是只有自己。近日，就有網友抱怨，跟女友在一起3年，因為不小心有了小孩，兩人打算於明年結婚，但小孩出生後，自己也多了許多壓力，讓他不禁嘆「還是單身爽，想幹嘛就幹嘛」，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，自己跟女友在一起3年，先前不小心有了小孩現在已經一歲，兩人打算明年結婚，但自己近日卻突然不想結婚，「小孩好麻煩，只會一直哭，也不會體諒父母，女友脾氣也變暴躁只會生氣」。而且還有身上的經濟壓力，讓原PO都快被壓得喘不過氣，「我一個月只有25k要養3個人，還要跟父母朋友借錢」，他強調，自己想要向女友提分手，也不會跟她搶孩子，「還是單身爽想幹嘛就幹嘛，如果以後孩子有成就在回去認，如果沒有成就就算了吧」。許多網友看完都不認同原PO的想法，「自己賺那麼少，怪自己能力不好吧」、「有夠誇張的，小孩才一歲就要他體諒你？」、「真的好沒責任的男人」、「這什麼自私的想法，看到快氣死」、「這款的還需要為了分手台詞煩惱」、「本來很想罵你，看到留言覺得不需要我了」、「說那麼不負責任的話，會不會太過分」。（編輯：許智超）