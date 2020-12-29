客怒留2星評論！建議「換掉假意麵」 老饕抖真相：有差
客怒留2星評論！建議「換掉假意麵」 老饕抖真相：有差
編輯中心/綜合報導
2020-12-29 10:38:48
台灣的麵食口味十分多元豐富，不同口感滿足各類饕客喜好，包括泡麵、意麵、王子麵、鍋燒麵、雞絲麵、冬粉等等，應有盡有。就有位女網友透露，在外送頁面上的餐廳評論中，看見有位客人留下2星低評價並建議店家「換掉假意麵」，讓她不禁笑稱「真意麵是長怎樣？」文章引發熱議，更釣出許多內行人解釋。
有位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，貼出一張客人對某餐廳留下的2星評論，評論內文寫著「可以建議把意麵換掉嗎？好喝的牛奶鍋燒，搭上那假意麵，口感真的很噁」。原PO不禁好奇詢問，「誰可以告訴我，什麼叫假意麵？那真意麵是長怎樣？」面對真假意麵之爭，內行饕客紛紛留言解釋說，「有些意麵比較貴，是因為含蛋量高，所以比較黃；有些含蛋量少，偏白，會比較便宜，泡久了差異性會更大」、「一種是鍋燒意麵，像泡麵那種蓬鬆的。一種是汕頭意麵，白色麵條，細長，有點捲度，吃起來口感彈牙」、「麵條真的有差，米粉也有差，我都稱透明的米粉是假米粉」、「假意麵應該是指油炸的吧」、「來自鹽水人的困擾，很多人都不知道鹽水意麵，鹽水人出去外面想要點意麵結果都是炸過那種，這就有歧異了，我以前一直以為外面的意麵是鹽水意麵，結果點了一次再也不在外面點意麵了」。另外也有許多網友歪樓笑稱，「要放感情去煮的意思啦」、「虛情假意麵？跟黯然銷魂飯是多年的對頭你竟然沒吃過？」、「假意麵妳到百貨公司美食街的櫥窗看...很多的假貨可提供」。（編輯：倪浩軒）